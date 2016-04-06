به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی در دیدار با شهردار قم از زحمات شهرداری در حوزه‌های مختلف شهری تقدیر کرد و افزود: شهرداری باید به دنبال تسریع پروژه‌های عمرانی باشد زیرا طولانی شدن این پروژه‌ها نارضایتی‌های مردمی را به دنبال دارد هرچند شهروندان نسبت به مشکلات شهرداری از جمله کمبود اعتبارات مالی آگاهی لازم را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه پروژه سه سطحه شهدای ۱۵ خرداد با در اسرع وقت به اتمام برسد، تصریح کرد: تخریب منازل و ایجاد مخروبه‌ها چهره شهری را نامناسب کرده است و زیبنده شهر قم نیست.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مردم نسبت به مسئولان شهری امیدوار هستند، گفت: مسئولان این توانایی را دارند که با ساماندهی پروژه‌ها به نتایج مطلوب‌تری در شهر قم برسند.

وی بر اهمیت کاشت درخت در قم تأکید کرد و گفت: اینکه قم از نظر فضای سبز قابل رشد نیست به باوری برای مردم این شهر تبدیل شده است اما باید این باور مردم با همت مسئولان شهرداری تغییر کند، امسال شهرداری قم برای نخستین بار به باغچه‌های محلی نگاه ویژه داشته است و امیدواریم با گل‌کاری و درخت‌کاری بیشتر در این محلات به نتایج مطلوب‌تری برسد.

آیت الله فاضل‌لنکرانی افزایش آموزش‌های مردمی را از راهکارهای توسعه فضای سبز برشمرد و ادامه داد: با استفاده از توسعه آموزش‌ها در سطح اقشار مختلف جامعه اسلامی می‌توانیم از ظرفیت مشارکت‌های مردمی استفاده کنیم.

وی به برخی از ظرفیت‌های موجود در شهر قم اشاره کرد و گفت: توجه به عمران شهری و فضای سبز سبب پیشبرد اهداف شهری می‌شود؛ گروه فقه محیط زیست در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تشکیل شده است تا مسئولیت‌های مردمی در حوزه دینی و فقهی محیط زیست را مورد تحقیق قرار دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی از معابر شهری نسبت به سال‌های گذشته وضعیت مطلوب‌تری دارد، عنوان کرد: هسته مرکزی شهر قم نیازمند نظافت ویژه است زیرا زائران و شهروندان بسیاری در این مرکز تردد دارند.

آیت الله فاضل‌لنکرانی، خدمت به مردم قم را عبادت خداوند دانست و یادآور شد: قم در تعاریف دینی اسلام جایگاه مشخصی دارد به همین علت معماری قم نیازمند تحول است و مراکز علمی باید دیدگاه اسلام را در حوزه معماری دنبال کنند.

اهتمام دستگاه‌های اجرایی در پرداخت بدهی‌های شهرداری

شهردار قم نیز در این دیدار با بیان اینکه مدیریت شهری قم به بلوغ خود رسیده است، اظهار کرد: سال گذشته شهرداری قم در بخش‌های مختلف طرح‌های عمرانی، خدمات شهری و ساختاری تغییرات بسیاری داشته و این تغییرات شهرداری را به نتایج مطلوبی رسانده است.

مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به اینکه شهرداری قم رسالت‌های خود را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کند، اضافه کرد: اکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی شهرداری قم رفع شده و مدیریت شهری توانسته به آرامش مناسبی برسد.

وی با توجه به اهمیت کاشت درخت در قم تصریح کرد: کاشت درخت‌هایی که با وضعیت آب و هوایی قم سازگاری دارند، در حال پیگیری و اجرا می‌باشد

شهردار قم خاطرنشان کرد: شهرداری در برنامه ۱۴۰۴ از ظرفیت مراجع تقلید، علما و اساتید برجسته حوزه استفاده می‌کند تا بتواند در برنامه‌های خود از دیدگاه‌های اسلام در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهر قم نیازمند سه هزار میلیارد تومان اعتبار است، عنوان کرد: شهرداری در سال جدید برنامه مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند بخشی از اعتبارات مورد نیاز را تأمین و در نتیجه شهر قم را به جایگاه‌های مورد نظر برساند.

سقائیان‌نژاد دریافت هزینه خدمات شهری را یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری قم خواند و ادامه داد: درآمدهای شهری از منابع مختلف برای تسهیل امور شهروندان هزینه می‌شود به همین علت شهروندان باید در پرداخت هزینه خدمات شهری اهتمام جدی داشته باشند.

وی از وضعیت نامطلوب ساخت و سازها در معابری شهری قم یاد کرد و گفت: اجرایی کردن طرح‌هایی بدون نگاه‌های جامع و نبود زیرساخت‌های شهری مشکلات بسیاری را برای شهر قم رقم زده در صورتی که در راستای ایجاد زیرساخت‌های مختلف رسالت‌های مشخصی بر عهده دولت است.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه شهرداری بدهی‌های خود را از دولت مطالبه می‌کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه این بدهی‌ها برای مردم هزینه می‌شود، دستگاه‌های اجرایی باید در تحقق این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

شهردار قم با تاکید بر اینکه پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری قم برای سال جاری برنامه‌ریزی شده است، مطرح کرد: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهر قم باید به جایگاه اصلی خود برسد.

کاشت بیش از ۴۰۰ هزار درخت در قم

معاون شهردار قم نیز در دیدار مدیران شهرداری قم با آیت‌الله محمدجواد فاضل‌لنکرانی با بیان اینکه ایجاد فضای سبز با طراوت، نشاط خاصی برای شهروندان به دنبال دارد، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار درخت مختلف در شهر کاشته شده است و ایجاد ۱۵۰ هکتار درخت جنگی در مناطق مختلف شهری پیگیری می‌شود که امیدواریم در نهایت در ماه‌های اخیر بیش از ۴۰۰ هزار درخت تازه کاشت را در شهر قم داشته باشیم.

سید امیر سامع از زباله و پسماندهای شهری به عنوان ظرفیتی برای قم نام برد و اضافه کرد: مردم باید کم‌ترین میزان زباله را تولید کرده و در تفکیک زباله‌ها مشارکت داشته باشند؛ مناقصه کارخانه زباله‌سوز با دستور شهردار قم برگزار می‌شود تا در این حوزه نیز به دستاوردهای مطلوب‌تری برسیم.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم افزود: نظم و انضباط شهری نیز از اولویت‌های شهرداری قم است و تاکنون شهرداری توانسته در راستای جمع‌آوری متکدیان و ساماندهی دست‌فروشان و وانت‌بارها اقدامات قابل توجهی را انجام دهد.