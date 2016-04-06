عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بارندگی های سال جاری نتوانسته است کمبود آب در استان را جبران کند و همین امر در کنار خشکسالی های ۱۸ سال گذشته در کرمان، کم آبی به چالش اصلی بخش کشاورزی در استان کرمان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین راهکارهای جهاد کشاورزی برای مقابله با کمبود آب، استفاده از روشهای آبیاری مکانیزه است و تسهیلات خوبی نیز در این زمینه به کشاورزان اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: با این وجود در بخش تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان باید به سمت تولید محصولاتی برویم که با وجود مصرف آب کم اما بازدهی بالایی داشته باشند.

سعیدی بیان کرد: یکی از محصولاتی که کشت آن ارزش استراتژیک دارد، کشت کلزا است که می توان با کشت این محصول ضمن بهره وری بالا در مصرف آب نیز صرفه جویی کرد.

وی با اشاره به ارزش بسیار بالای آب در کرمان و هزینه استحصال آن افزود: هم اکنون بخش عمده روغن مصرفی در کشور وارداتی است و به همین دلیل باید به سمت کشت کلزا برویم.

وی افزود: استان کرمان باید به مرکز کشت این محصول تبدیل شود و در همین راستا در سال جاری هزار و ۷۰۰ هکتار زمین کشاورزی در شهرستانهای شمالی استان کرمان زیر کشت محصول کلزا رفته است.

وی پیش بینی کرد در سال جاری دو هزار تن کلزا در استان تولید شود.