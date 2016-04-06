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۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

اعلام آمادگی چین برای همکاری هسته ای با سایر کشورها

اعلام آمادگی چین برای همکاری هسته ای با سایر کشورها

نخست وزیر چین ضمن اعلام دستیابی کشورش به نسل سوم راکتورهای هسته ای از آمادگی کشورش برای همکاری با سایر کشورها در زمینه هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نخست وزیر چین روز چهارشنبه ضمن اعلام تبریک به مناسبت گشایش بیستمین کنفرانس هسته ای حوزه اقیانوس آرام در پکن، از آمادگی کشورش برای همکاری هسته ای با کشورهای مختلف و در جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بر مبنای برابری و سود دو جانبه خبر داد.

«لی ککیانگ» با اشاره به توانایی کشورش در دستیابی به نسل سوم راکتورها، دانش و صنعت به روز در علوم هسته ای گفت: دولت چین اهمیت زیادی به توسعه قدرت هسته ای در مسیری ایمن و موثر قائل است.

وی با اشاره به تغییرات آب و هوایی کره زمین و لزوم ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم افزود: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نقشی بی بدیل در تامین انرژی و ارتقاء رشد اقتصادی  ایفا خواهد کرد.

 

کد مطلب 3592388

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