تماشای دیدار تیم های فوتبال استقلال و سپاهان رایگان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: باتوجه به اینکه هیچگونه درخواستی از سوی این باشگاه مبنی بر رایگان شدن دیدار بعدی تیم فوتبال استقلال تهران در لیگ برتر به این سازمان ارائه نشده است، دیدار بعدی این تیم در لیگ برتر رایگان نخواهد بود و طبق روال گذشته علاقمندان به دیدن این بازی باید به تهیه بلیت این دیدار اقدام کنند.

لازم به ذکر است براساس توافق قبلی با باشگاه های استقلال و پرسپولیس بلیت بازی های آخر این دو تیم به جز بازی داربی با تخفیف ویژه به تماشاگران دو باشگاه ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر روز یکشنبه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.