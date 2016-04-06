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۱۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

ایگور استیماچ:

به خاطر اشتباهاتمان جریمه شدیم/ از شانس هایمان استفاده نکردیم

به خاطر اشتباهاتمان جریمه شدیم/ از شانس هایمان استفاده نکردیم

سرمربی کروات تیم فوتبال سپاهان اصفهان می گوید به دلیل اشتباهاتی که در بازی با لوکوموتیو ازبکستان مرتکب شدند جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان امروز چهارشنبه در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه یک بر صفر در زمین لوکوموتیو تن به شکست داد.

ایگور استیماچ در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ما در نیمه نخست موفق شدیم بازی را در کنترل داشته باشیم اما در نیمه دوم در توپ های آخرمان اشتباه کردیم و جریمه هم شدیم. 

سرمربی کروات سپاهان افزود: این بازی می توانست گل های بیشتری داشته باشد اما لوکوموتیو توانست از موقعیتی که ایجاد کند استفاده کند. ما سعی کردیم گل خورده را جبران کنیم اما نتوانستیم از شانس هایمان استفاده کنیم. 

کد مطلب 3592411
رضا خسروي

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