پروژه میدان آزادی کرمان از برنامه زمان بندی شده جلوتر است

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهر کرمان به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است و ده ها پروژه به صورت هم زمان در این شهر در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: هم اکنون پروژه های میدان آزادی، پل شهید بادپا، میدان ابوذر، و چهار راه ولی عصر در کرمان در حال اجرا هستند و از زمان مقرر عقب نیستیم.

معاون عمرانی کرمان به صورت ویژه به پروژه بزرگ آزادی اشاره کرد و افزود: حتی در ایام تعطیلات نیز اقدامات قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء متوقف نشده است و بخشهای مهمی از پروژه در همین زمان اجرا شد.

وی از اجرای تمامی عملیات شمع کوبی خیابان استقلال و بلوار جمهوری اشاره کرد و افزود: کار تملک اراضی در خیابان بهمنیار نیز در حال انجام است.

وی تاکید کرد که در اجرای این پروژه کار مطابق برنامه زمان بندی شده در حال انجام است و حتی امکان دارد زودتر از زمان مقرر نیز به اتمام برسد.

وی از همکاری مردم به خصوص در زمینه مسائل ترافیکی در اجرای این پروژه ها تقدیر کرد و افزود: به زودی شهر کرمان شاهد تحولی بزرگ در زمینه عمران شهری و ترافیکی خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری کرمان از فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهر کرمان خبر داد و افزود: خوشبختانه بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در استان کرمان فراهم شده است و کارهای عمرانی در حال اجرا و پیشرفت است.

وی توسعه اقتصادی را از مهمترین اهداف استان کرمان دانست و افزود: در این زمینه از سرمایه گذاران استقبال می کنیم و زمینه را برای اجرای طرح ها فراهم خواهیم کرد.