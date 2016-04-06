به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، وحید محمدی در دومین جلسه اتاق فکر بیست و دومین جشنواره ملی شعر رضوی کرمان از ارسال بیش از ١٥٠ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت که این جشنواره در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: فراخوان این جشنواره از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و شاعران از سراسر کشور از طریق راههای ارتباطی اعلام شده می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

محمدی تصریح کرد: برای جشنواره ملی شعر رضوی، علاوه بر کارکردهای ذاتی یک جشنواره اهدافی مانند فرهنگ سازی، گفتمان سازی و جریان سازی تعریف شده است که طی سنوات برپایی جشنواره سعی کرده ایم به این اهداف دست یابیم.

معاون فرهنگی ارشاد استان کرمان پنجم تیر ماه را آخرین مهلت پذیرش آثار برای شرکت در جشنواره ملی شعر رضوی سال جاری اعلام کرد.