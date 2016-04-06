به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تراکتورسازی و پاختاکور ازبکستان در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد و این دو تیم در نیمه نخست به تساوی بدون گل رسیدند.

امیر قلعه نویی سرمربی سرخ پوشان تبریزی برای این دیدار از محمدرضا اخباری، شجاع خلیل زاده، محمد ایرانپوریان، آگوستو سزار، کاردوسو، بختیار رحمانی، سعید آقایی، مهدی کیانی، سینا عشوری، شاهین ثاقبی و فرزاد حاتمی استفاده می کند.

تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان نیز با ترکیب نیکیتا ریبکین، اکبرجون اسماعیلااف، عدنان اوراهووچ، کومولیدین تاجی اف، ولادیمیر کوژاک، شروزبیک کریم اف، جواهیر سوخی اف، جمشید اسکندروف، عظیم جون آخمدوف، جلاالدین ماشاریپوف و ایگور سرگیف به مصاف تراکتورسازی رفته است.

اکبرجون اسماعیلااف بازیکن تیم ازبکستانی در دقیقه ۳۱ تنها کارت زرد این دیدار را دریافت کرد.