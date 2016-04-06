به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، مسعود کرباسیان در حکمی بهنام نوروزی را به سمت ناظر و مدیر کل گمرکات استان بوشهر منصوب کرد.

رئیس‌کل گمرک ایران دراین حکم ارتقا بهبود فضای کسب‌وکار و سلامت اداری را مورد تاکید قرار داده و اظهار داشته است: انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال تمام مساعی خود را برای تحقق ارتقای بهبود فضای کسب‌وکار و سلامت اداری با حفظ اصول قانون‌مداری و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید بکار گیرید.

کرباسیان در این حکم با تاکید بر استفاده از توان و تخصص همکاران اداره کل گمرک استان بوشهر در راستای تحقق وظایف قانونی افزوده است: با استفاده از توان تخصصی همکاران، کارشناسان و تعامل با سازمان‌های همجوار در راستای قانون امور گمرکی و روان‌سازی رویه‌های اجرایی از طریق پیاده‌سازی روش‌های الکترونیکی و نظارت دقیق بر انجام بهینه امور محوله تلاش شود.