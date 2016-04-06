به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم چيذرى گفت: اكيپ معبربان منطقه14 كه براى انجام ماموريت رفع سدمعبر در حاشيه بزرگراه امام على(ع) و جلوگيري از ديوارنويسى غيرمجاز اعزام شده بودند توسط قانون شكنان با فحاشى، قمه و چماق، پذيرايى شدند!

وي افزود: در جريان حمله اين متخلفان خشونت طلب، مرتضى عليزاده و اكبر اشرفى از ناحيه بازو و ساعد با قمه متخلفان، زخمى شدند و حجت اسدى نيز با چماق اين هنجارشكنان، از ناحيه سر، صورت و گردن مصدوم شد.

چيذرى اظهار داشت: در حال حاضر، كلانترى ١١٠ شهدا به اين پرونده رسيدگى ميكند.

مديرعامل شهربان خاطرنشان كرد: در برخورد قانونى با متخلفان خشونت طلب كه به ماموران برقرارى نظم و انضباط شهرى، حمله ور ميشوند قطعا بخششى در كار نخواهد بود و بر اساس قوانين در دستگاه قضايى با اين قانون شكنان رفتار خواهد شد.