به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، غلامرضا كهن اظهار کرد: مرحله اول طرح وارنیش فلوراید در آبان سال گذشته برای ۱۰۰ درصد كودكان در مهدهای كودك با همكاری اداره بهزیستی شهرستان و ۸۳ درصد از دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد.

وی افزود: با وجود اینكه انجام طرح وارنیش فلوراید دربخش خصوصی، ۸۰۰ هزار ریال هزینه در بردارد اما مركز بهداشت تصمیم دارد با بسیج نیروهای خود از جمله دندانپزشكان، بهداشت‌كاران دهان و دندان و دستیاران دندانپزشك ضمن معاینه دندان ۲۸ هزار دانش آموز و كودك و انجام وارنیش اطلاعات لازم را درسامانه مربوطه ثبت كند.

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مركز بهداشت شهرستان بوشهر نیز در این زمینه گفت: یكی از موثرترین روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها انجام وارنیش فلوراید تراپی در دوران كودكی است كه انجام آن منجر به واكسینه شدن دندان كودكان در برابر پوسیدگی می شود.

پریسا قاسمی افزود: فلوراید درمانی در كنار مسواك زدن مرتب و استفاده از نخ دندان از موثرترین روش‌های پیشگیری از پوسیدگی است كه نسبت به سایر روش‌ها كم‌ خطرتر و محافظه‌ كارانه ‌تر است.