به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی شامگاه چهارشنبه یک موشک بالستیک از نوع «قاهر۱» را به سمت تجمع مزدوران و متجاوزان سعودی در پایگاهی در استان مارب شلیک کرد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای یمنی موشک بالستیک «قاهر۱» را به محل تجمع مزدوران در پایگاه الدفاع در منطقه آل شبوان استان مارب شلیک کرد. وی تصریح کرد که این موشک با دقت به هدف اصابت نموده و تلفات سنگینی را به مزدوران و تجهیزات نظامی آنها وارد نمود.

این موشک بالستیک ششمین موشکی است که طی هفته جاری به سوی مزدوران متجاوز در مارب و الجوف شلیک می شود. یگان موشکی نیروهای یمنی ۳۱ مارس گذشته نیز یک موشک از همین نوع را به سمت تجمع مزدوران در نزدیکی پایگاه نخلا در مارب شلیک کرده بود.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی شامگاه سه شنبه نیز یک موشک بالستیک از نوع «توشکا» را به محل تجمع مزدوران و متجاوزان سعودی در بخش «الحزم» در استان «الجوف» یمن شلیک کرد. یک منبع نظامی از کشته شدن بیش از ۷۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر از مزدوران در پی شلیک این موشک خبر داد.

در همین حال جنگنده های متجاوز سعودی به حملات خود به مناطق مختلف یمن ادامه می دهند. جنگنده های سعودی یک حمله هوایی را به بخش «الغیل» استان الجوف واقع در شمال شرقی یمن انجام دادند. در این حمله منازل شهروندان بمباران و تلفات سنگینی به آنها وارد شد.

بخش سنحان استان صنعاء نیز روز چهارشنبه مورد حمله جنگنده های سعودی قرار گرفت.