کشف سنگ فرش دوره پهلوی در ۳۰تیر/۱۰۰میلیون بازدید از مراکز گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته شهرداری منطقه ۱۲ از کشف سنگ فرش دوره پهلوی در تقاطع خیابان ۳۰ تیر و جمهوری در جریان عملیات پیاده راه سازی خیابان ۳۰ تیر خبر داد و اعلام کرد: پیاده راه سازی این خیابان تا اردیبهشت ماه پایان می یابد.

در این هفته همچنین یک غارنورد از بعضی تصاویری از غار نمکدان ایران در تقویم ۲۰۱۶ غارهای جهان خبر داد که توسط یکی از مطرح ترین عکاسان غار دنیا گرفته شده است.

در این هفته به عنوان اولین هفته کاری سال ۹۵ مسئولان سازمان میراث فرهنگی به ارائه آمار سفرهای نوروزی پرداختند. در این زمینه رحمانی موحد، معاون گردشگری کشور با برگزاری یک نشست خبری اعلام کرد: ۱۰۰ میلیون ایرانی در ایام نوروز از مراکز تفریحی، گردشگری و تاریخی بازدید کردند و ۶۲ میلیون نفر شب اقامت در کشور به ثبت رسید.

رحمانی موحد گفت: پرواز مسافران ایرانی به ترکیه با ۱۰ درصد کاهش مواجه بود که در مجموع خروج ایرانی ها از کشور در این ایام با کاهش روبرو شده است، از سویی پرواز ایرانی ها به امارات نیز ۱۸ درصد کاهش داشته است.

گزارشی درباره ریزش ستون الحاقی پل صفوی در شهر ایزدخواست نیز منتشر شد که نشان می د اد در نوروز ۹۵ به دلیل آب بستن روی پل این ستون الحاقی که متعلق به دوره قاجاریه بوده، تخریب شده است.

پس از این گزارش، مسئولان ایزدخواست جلسه ای برگزار کرده و اعلام کردند که می بایست این آب روان باشد تا ساروج پل بتواند استحکام آن را حفظ کند، همچنین در تا جای ممکن دوباره به حالت اول برگردد.

این هفته از پرونده ثبت جهانی چوگان خبر رسید مبنی بر اینکه محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور گفت: پرونده نامزدی ثبت جهانی چوگان با حمایت مسئولان و پس از بررسی و تکمیل نهایی روز پنجشنبه ۱۱ فروردین به دبیرخانه کمیته میراث ناملموس یونسکو ارسال شد تا پس از ارزیابی در سال ۲۰۱۷ در کمیته میراث جهانی یونسکو مطرح شود.

از سمنان خبر رسید که برج تاریخی چهل دختران رنگ شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی سمنان با بیان اینکه بخشی از دیوار این برج تاریخی در نوروز و توسط افراد ناآگاه رنگ آمیزی شده، گفت: مالکیت معنوی برج با اداره میراث فرهنگی است اما بخشی از این محیط در مجموعه سازمان دانش آموزی واقع شده و این اثر امانتی در دست آنها است، اما برخی از این برج رنگ شده است. این اقدام باعث تاسف است. بعد از انتشار این خبر اعلام شد که رنگ پاشیده شده روی برج را پاک کردند.