شيراك خواستار صدور قطعنامه فوري در شوراي امنيت براي حل بحران لبنان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، در بيانيه اي كه توسط دفتر رياست جمهوري فرانسه و پس از گفتگوهاي شيراك با وزراي ارشد اين كشورمنتشر شده ، آمده است :" رئيس جمهور از دولت فرانسه مي خواهد در جهت پذيرش قطعنامه شوراي امنيت كه نشان از تعهد جامعه بين المللي به يك آتش بس فوري است، با سرعت هر چه تمامترگام بردارد."

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است :" اين آتش بس بايد بر مبناي توافق سياسي بين طرفها باشد و بايد با استقرار يك نيروي بين المللي تحت دستورالعمل سازمان ملل مستقر شود."

" فيليپ دوست بلازي" وزير امور خارجه فرانسه روز گذشته ابراز اميدواري كرد كه وزراي خارجه شوراي امنيت در اوايل هفته آتي براي توافق بر سر يك قطعنامه با هم ديدار كنند.

فرانسه رياست دوره اي شوراي امنيت را طي ماه جاري بر عهده دارد.

توني بلر نخست وزير انگليس هم درباره صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت در هفته آينده ابراز اميدواري كرده است.

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير از زمين و هوا و دريا مناطق مختلف خاك لبنان را آماج حملات خود قرار داده كه در جريان آن بخشي از ساختار زيربنايي لبنان منهدم و صدها نفر از مردم اين كشور شهيد يا زخمي شده اند و حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت هاي صهيونيست هاي شهرك ها و شهرهاي فلسطين اشغالي از جمله حيفا را هدف موشك باران خود قرار داده و شماري صهيونيست را كشته يا زخمي و به ساختار زيربنايي اشغالگران زيان وارد كرده است.

تجاوزات اشغالگران قدس همچنان در سايه حمايتهاي آمريكا و سكوت جامعه بين المللي ادامه دارد.