به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بانوان دهیار و اعضای شوراهای اسلامی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: استفاده از توانمندی‌های زنان در پیشبرد و اداره امور جامعه از سیاست های دولت است.

وی با اشاره به اینکه در جامعه نمی توان از ظرفیت و توانمندی زنان چشم‌پوشی کرد، افزود: مجموعه بانوان دهیار و اعضای شوراهای اسلامی روستاها رسالت خطیری به عنوان مجموعه مدیران در سطح روستاهای استان برعهده دارند.

فرجی تاکید کرد: نگاه این جمع نباید فقط قالب بر توسعه عمران روستایی باشد، بلکه به عنوان دهیار و اعضای شورای اسلامی روستاها در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در روستاها باید تلاش و برنامه ریزی کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۱۲ درصد دهیاران استان مرکزی را بانوان تشکیل می دهند، این گروه از پتانسیل خوبی برخوردار هستند و می توانند با درایت و ظرفیت هایی که دارند در زمینه ترویج فرهنگ و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بسیار موثر باشند.

وی با اشاره به اینکه توجه به نیازهای زنان روستایی به عنوان محروم ترین قشر جامعه تکلیف دهیاران را دوچندان می کند، اضافه کرد: دختران جوان روستایی نه تنها فرصت اشتغال ندازند، بلکه جتی فرصت ازدواج به هنگام هم برایشان فراهم نیست.

فرجی خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زیرساخت در روستاها جوان روستایی به شهرها مهاجرت می کند و پس از مهاجرت در شهرها در انتخاب الگوی ازدواج دچار تغییر و نگرش می شود و در نهایت با مشکلات بسیار روبه‌رو می گردد که گاها جبران‌ناپذیر است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی خطاب به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستایی افزود: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها باید به مشکلات جوانان روستایی توجه کنند و فضاهای اشتغال خانگی و تفریحات سالم برای زنان و دختران روستایی با مدیریت و رایزنی های لازم مهیا کنند.

در ادامه این نشست، سیامک سلیمانی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی روستایی استان مرکزی گفت: بیش از یک دهه از عمل دهیاری می گذرد و در این مدت در کشور دستاوردهای خوبی از این رهگذر حاصل شده است.

وی ادامه داد: در استان مرکزی به واسطه تلاش همه دست‌اندرکاران به ویژه همکاران شوراها و دهیاران تغییراتی در روستاها صورت گرفته است.

سلیمانی اظهار داشت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید تلاش مضاعف در جهت بهبود شرایط روستاها که موجب رضایت روستاییان باشد از سوی دهیاران به اعضای شورای اسلامی روستایی صورت پذیرد.

عزیز فیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم پس از شنیدن انتقادات و نظرات دهیاران به اعضای شورای اسلامی روستایی با اشاره به اینکه ۴۸ وظیفه در قانون دهیاری برای دهیاران تعریف شده است، قول مساعد داد که پس از بررسی های لازم و بازدید از روستاهای مشکل دار در رفع مشکلات تلاش کند.

فیلی تاکید کرد: با تشکیل اتاق فکر در روستا از نیروها و منابع و ظرفیت های انسانی موجود در روستاها برای بهبود شرایط کسب و کار و ایجاد اشتغال خانگی باید تلاش کرد.

سمیه آشتیانی، بخشدار مرکزی آشتیان هم در این نشست مهمترین عامل مهاجرت روستاییان را به شهرها موضوع عدم اشتغال و کسب و کار در روستاها عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود در روستاها در زمینه گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی و اشتغال خانگی می توان در روستاها کسب و کار ایجاد کرد.

بخشدار مرکزی آشتیان ادامه داد: با این روند می توان جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی و ایجاد حاشیه‌نشینی در شهرها را گرفت.