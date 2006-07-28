اخبار كوتاه ورزشي

تيم تكواندو بانوان كرج نائب قهرمان مسابقات كشوري شد



تيم تكواندو بانوان كرج درمسابقات قهرماني تكواندو بانوان كشور توانست به مقام نائب قهرماني دست يابد.



به گزارش خبرنگار ورزشي مهر از كرج ، در اين مسابقات 150 تكواندوكار در قالب 16 تيم از سراسر كشور در خانه تكواندو تهران با يكديگر به رقابت پرداختند. در پايان اين پيكارها تيم گيلان با كسب 66 امتياز بر سكوي نخست ايستاد، تيم كرج با كسب 58 امتياز دوم شد وتيم تهران" الف" با53 امتياز به عنوان سوم اكتفا كرد.

تيم هاي برتر هفته سوم مسابقات تكواندو جام نگين البرز مشخص شدند



در ادامه مسابقات دهمين دوره ليگ تكواندو خردسالان ونوجوانان باشگاههاي كرج جام نگين البرز تيم هاي برترهفته سوم اين رقابت ها مشخص شدند.

پس از پايان هفته سوم اين دوره از پيكارها دررده سني خردسالان ، تيم باشگاه سلطان طوس عنوان اولي را به خود اختصاص داد، تيم پيروزي به مقام دوم رسيد وجنگجوسوم شد . در رده سني نوجوانان تيم هاي فرهنگ ، معراج وتكسان گازبه ترتيب مقام هاي اول تا سوم را از آن خود كردند. مسابقات ياد شده در خانه تكواندو كرج واقع در ميدان آزادگان ان شهرستان درحال برگزاري است.

مسابقات كاراته نوجوانان وجوانان شهرستان كرج برگزار شد



مسابقات كاراته نوجوانان وجوانان شهرستان كرج با حضور 250 كاراته كا در سالن يادگار امام كرج برگزار شد.

در پايان اين رقابت ها با تشخيص كميته فني هيئت كاراته كرج 30 كاراته كا در رده سني نوجوانان و18 كاراته كا در رده سني جوانان به اردوي آمادگي تيم شهرستان كرج دعوت خواهند شد تا پس از تمرينات متمركز به مسابقات قهرماني كشور اعزام شوند. قضاوت اين دوره از رقابتها را داوراني از استان تهران بر عهده داشتند.

مسابقات سنگ نوردي بانوان دركرج برگزارشد

يك دوره مسابقه سنگ نوردي بانوان در ديواره (پيراميد) سالن انقلاب كرج برگزار شد.

در اين دوره از مسابقات كه در دومرحله مقدماتي ونهايي (سختي مسير) برگزار شد 30 شركت كننده از شهرستان هاي كرج ، تهران ونظر آباد حضور داشتند كه 13 سنگ نورد به مرحله نهايي راه يافتند. در پايان اين رقابت ها خديجه جهانبخش از تهران ، مريم عليخاني از كرج ونسرين عبدالرحيمي نيز ازتهران توانستند با غلبه بر حريفان خود به ترتيب عنوان هاي اول تا سوم را از آن خود كنند. نيره خادمي قضاوت اين دوره از رقابت ها را برعهده داشت.