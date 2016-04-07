مطالعات سد دو هزار و سه هزار تنکابن متوقف است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا افقی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تنکابن بابیان اینکه اعتبار کافی برای مطالعات سد دو هزار و سه هزار نداریم گفت: عملاً مطالعات آن متوقف‌شده است و نیاز به پیگیری اعتبارات دارد.

وی در خصوص طرح برنامه‌ها گفت: به خاطر سیلاب‌های اخیر، ۱۰۰ درصد سر دهنه‌های سنتی ما تخریب‌شده است و با کمک دوستان و امکاناتی که شرکت در اختیار ما گذاشته است تقریباً تا حدودی توانستیم معضل را حل کنیم اما ازآنجایی که سر دهنه‌های ما سنتی است، هرساله این مشکلات را خواهیم داشت، ازاین‌رو، نیاز است که پروژه‌های جدید تعریف شود و بتوانیم سر دهنه‌ها را مکانیزه کنیم.

افقی افزود: ۵۸ حلقه چاه شرب، ۱۵۴ حلقه چاه صنعتی و هزار و ۸۷۰ حلقه چاه کشاورزی و ۵۴ حلقه چاه پرورش ماهی داریم که تخلیه آب حدود ۴۹.۲ میلیون مکعب آب در سال است.

وی تصریح کرد: تعداد چشمه‌هایی که به‌عنوان شرب مصرف می‌شود ۲۰ چشمه است و ۱۸ چشمه برای کشاورزی و دو چشمه هم برای بسته‌بندی آب‌معدنی مصرف می‌شود.

مدیر امور منابع آب تنکابن و رامسر گفت: بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت، یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب به دلیل منافع بی‌شمار بازگشت نه دلاری خواهد داشت، به این منظور برای توسعه شهرستان نیاز به یک منبع آبی مطمئن داریم. ازاین‌رو، وزارت نیرو تصمیم گرفت که دو سد در حوزه شهرستان داشته باشد.

وی در رابطه با سد هزار رود گفت: فاز شناخت آن به اتمام رسیده و قرارداد نقشه‌برداری این سد در سال ۱۳۹۴ بسته‌شده و عملیات اجرایی آن در شرف انجام است، اما متأسفانه به دلیل کمبود اعتبار در چند سال اخیر، بحث مطالعات جانبی شامل ژئوتکنیک، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل فعلاً انجام‌نشده است.

افقی بیان داشت: در بحث مربوط به عملیات ژئوتکنیک مبلغی نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان نیاز به بودجه است.