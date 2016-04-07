مراسم یادبود مرحوم «سیروس قایقران» در انزلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین سالگرد مرحوم سیروس قایقران نخستین کاپیتان شهرستانی فوتبال ایران، عصر پنج شنبه با حضور اهالی فوتبال انزلی و کشور برسر مزار وی برگزار شد.

در این مراسم که افرادی چون بهمن صالح نیا، غفور جهانی، محمد مایلی کهن، محمد احمدزاده، نادر عزت الهی، محمد حبیبی و مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، شرکت کنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه یاد این اسطوره فوتبال کشور را گرامی داشتند.

در این مراسم که بیش از دو هزار نفر شرکت داشتند، سید جواد هاشمی و کریم قربانی دو تن از بازیگران سینما و تلویزیون اهل انزلی نیز حضور داشتند.

فردین معصومی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان و رییس کمیته انضباطی فوتبال کشور نیز از دیگر چهره های سرشناس شرکت کننده در این مراسم بود.

سیروس قایقران نخستین کاپیتان شهرستانی تیم ملی فوتبال ایران بود که در سال ۷۷ بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.