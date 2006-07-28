پرسپوليس بدون مترجم تمرين كرد / بازگشت استيلي به ايران

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به اتريش تيم فوتبال پرسپوليس كه از سه شنبه هفته گذشته اردوي آماده سازي خود را دركمپ اشتاين ماير اتريش برپا كرده است روز پنج شنبه تمرينات خودرا در دونوبت صبح و بعد ازظهر پيگيري كرد .



در تمرين صبح روز پنجشنبه اين تيم بازيكنان درگروههاي پنج نفره زيرنظر تئودوريونگ تست آمادگي جسماني دادند كه دراين تمرين بازيكنان بايد شش وقت شش دقيقه اي را مي دويدند تا درپايان ضربان قلب و نبض آنها اندازه گيري شود.

اما تمرينات اصل اين تيم به كارهاي تاكتيكي و فوتبال درون تيمي اختصاص داشت كه طي آن بازيكنان زيرنظركادر فني به فوتبال درون تيمي پرداختند.

"رافائل ادره و" مهاجم آفريقايي پرسپوليس نيز از روز پنجشنبه تمرينات خود را با پرسپوليس را آغاز كرد. در تمرين عصر پنجشنبه پرسپوليس غيبت خشايارمحسني مترجم آري هان برمشكلات بين كادرفني وبازيكنان افزوده بود . اين درحالي بود كه حميد استيلي نيز دراين تمرينات حضورنداشت.

تمرين صبح امروز(جمعه) پرسپوليس به دوهاي سرعتي درمسافت هاي كوتاه و بلند اختصاص داشت و پايان بخش تمرين نيز فوتبال درون تيمي در نيمي از زمين بود.