به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين كارگاه گروهي كه به همت موزه هنرهاي معاصر با همكاري فرهنگستان هنر و حوزه هنري در محوطه ساختمان موزه داير خواهد شد، عده‌اي از نقاشان صاحب‌سبك ايراني الهامات خود را از مقاومت مردم لبنان در مقابل ديدگان مردم به تصوير مي‌كشند.



علاقمندان براي بازديد از اين كارگاه مي‌توانند از ساعت 18 تا 22 روز دوشنبه نهم مردادماه به مدت يك هفته به موزه هنرهاي معاصر در خيابان كارگر شمالي مراجعه كنند.

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