به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين كارگاه گروهي كه به همت موزه هنرهاي معاصر با همكاري فرهنگستان هنر و حوزه هنري در محوطه ساختمان موزه داير خواهد شد، عدهاي از نقاشان صاحبسبك ايراني الهامات خود را از مقاومت مردم لبنان در مقابل ديدگان مردم به تصوير ميكشند.
علاقمندان براي بازديد از اين كارگاه ميتوانند از ساعت 18 تا 22 روز دوشنبه نهم مردادماه به مدت يك هفته به موزه هنرهاي معاصر در خيابان كارگر شمالي مراجعه كنند.
جمعي از هنرمندان نقاش كشور در فضاي باز پيرامون ساختمان موزه هنرهاي معاصر تهران، مقاومت مردم لبنان را در برابر رژيم صهيونيستي در برابر ديد عابران و رهگذران نقش ميزنند.
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