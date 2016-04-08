ارسال بیش از ۳۰۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره شعر و داستان جوان سوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، با پایان یافتن مهلت ارسال آثار چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره، در مجموع تعداد ۳۳۸۱ اثر از ۶۷۸ شركت‌كننده به دبیرخانه این جشنواره رسید.

بنابر این گزارش، در بخش شعر نو (نیمایی و آزاد) ۹۴۳ اثر، بخش شعر كلاسیك ۱۳۳۰، ترانه ۴۵۲، داستان كوتاه ۵۵۶ اثر و در بخش داستان كوتاه ۱۰۰ كلمه ای ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد كه استان تهران بیشتر شركت‌كننده و استان ایلام كمترین شركت‌كننده را در این جشنواره دارد.

این جشنواره با موضوع آزاد برگزار می شود و تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان، جریان سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزش‌های اسلامی و معرفی و برجسته‌سازی چهره های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان و ... از جمله اهداف این جشنواره است.

افتتاحیه و معرفی نفرات برگزیده چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره با دبیری علمی مجید سعدآبادی در بخش شعر و سارا عرفانی در بخش داستان، اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.