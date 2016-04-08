به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه جلسه هم‌اندیشی با حضور مربیان و مسئولین فرهنگ‌سرای شهرداری اهر، سرپرست شهرداری اهر، اصحاب رسانه و خبرنگاران و جمعی از اقشار فرهنگی در مجتمع فرهنگ‌سرای شهرداری اهر برگزار شد.

در این جلسه جمع حاضر بر فرهنگ‌سازی شهرنشینی، ضرورت ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، ایجاد معاونت فرهنگی شهرداری اهر، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و اهمیت ترویج و گسترش فرهنگ اصیل اهری با توجه به داشته‌هایی همچون میزبانی از زادگاه پدر مطبوعات ملی ایران در اهر تأکید کردند.

عیسی اسدی در نشست هم‌اندیشی در فرهنگ‌سرای شهرداری اهر، با اشاره به این‌که اخیراً کلیه امور اجرایی شهر اهر به شهرداری منطقه دو و امور اداری به شهرداری منطقه یک انتقال‌یافته است، اظهار کرد: بنده اعتقاددارم که عمارت تاریخی شهرداری اهر به اتاق فکر مدیریت شهرداری تبدیل شود و این بنای قدیمی را که از آثار تاریخی و ملی کشور است حفظ و حراست کرده و به موزه تبدیل کنیم تا محلی برای نمایش گذشته این شهر باشد.

وی تصریح کرد: اگر از آثار و بناهای تاریخی شهر را محافظت نکنیم، با از بین رفتن آن‌ها، نمی‌توانیم چیزی از گذشته شهر به نسل‌های آینده تحویل دهیم.

سرپرست شهرداری اهر با تأکید بر اینکه این شهر نیازمند فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی گسترده است، گفت: برای داشتن شهر مناسب و پاکیزه و شهری که بتواند فرهنگ و گذشته خود را نشان دهد، همه مسئولیت دارند، مسئولی که تمامی توان خود را صرف مسائل اجرایی و عمرانی می‌کند، در واقع از باب فرهنگ کوتاهی کرده است.

کم‌کاری مسئولان در معرفی اهر به گردشگران و میهمانان

عیسی اسدی افزود: ما وظیفه‌داریم شهر خود را برای گردشگران و میهمانان به‌طور شایسته معرفی کنیم اما تاکنون نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید در معرفی این شهر موفق باشیم و این ناشی از کم‌کاری مسئولان است.

سرپرست شهرداری اهر گفت: شهرستان اهر با مفاخر و پیشینه‌های تاریخی که دارد به قطع یقین جزو شهر اولین‌ها محسوب می‌شود و کسانی که باید داشته‌های اهر را معرفی کنند همین مردم شهر اهر هستند چراکه کسی این شهر متعلق به آن‌هاست و باید بدانند که کسی برای شهر اهر دلسوزتر از مردم این شهر نخواهد بود.

عیسی اسدی گفت: پروژه‌های عمرانی بسیاری همه‌ساله در این شهر به اجرا درمی‌آیند اما کارهای فرهنگی ماندگاری و اثرگذاری بالایی دارند، بنده نمره‌ای که از فعالیت‌های فرهنگی برای خودم و به‌عنوان مدیر شهری اهر می‌دهم صفر است.

وی با اشاره به همکاری با اداره میراث فرهنگی اهر در ایجاد نمایشگاه صنایع‌دستی نوروزی در ورودی شهر، گفت: چنین نمایشگاهی نباید در ایام نوروز محدود باشد ما آماده هرگونه کمک هستیم تا این نمایشگاه به‌طور دائمی در شهر دایر گردد.

سرپرست شهرداری اهر در ادامه بر لزوم فرهنگ‌سازی و احیای پیشینه فرهنگی تاریخی اهر در مرکز منطقه ارسباران تأکید کرد و بیان داشت: ما باید صحنه نامناسبی در هیچ کجای شهر نداشته باشیم، خیابان‌ها و میادین اهر ویترین این شهر هستند، چهره و سیمای شهر باید از همه جهت زیبا و جذاب باشد و در این زمینه شهروندان باید با شهرداری همکاری و همراهی داشته باشند.

عیسی اسدی با ابراز نگرانی از این‌که توریست خارجی هنگام عبور از شهر اهر با نبود امکانات کافی اعلام نارضایتی می‌کند، گفت: متأسفانه در ایامی چون نوروز مکان‌هایی چون کافی‌نت برای ارائه خدمات به گردشگران خارجی و داخلی فعال نیست و باوجود این‌که در شهر اهر از نظر مکان‌های تفریحی و خدماتی کمبود داریم ولی از نظر قلیان سرا و قهوه‌خانه غنی هستیم که این جای تأسف دارد.

برای جذب توریست و گردشگر نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم

وی با تأکید بر اینکه برای جذب توریست و گردشگر نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم، اظهار داشت: شاهدیم که در برخی از شهرستان‌ها تبلیغات گسترده‌ای برای معرفی جاذبه‌ها و جذب گردشگر انجام می‌شود و اهر نیز با معرفی جاذبه‌های گردشگری و تفریحی می‌تواند به یکی از مکان‌های پر تردد مسافران و گردشگران تبدیل شود.

اسدی وجود معاونت فرهنگی را یکی دیگر از نیازهای شهرداری اهر برشمرد و گفت: معاونت فرهنگی در مجموعه شهرداری‌ها نقش قابل‌توجهی در رشد و توسعه فرهنگی شهرها دارد.

وی افزود: ما نیازمند فعال شدن معاونت فرهنگی در شهرداری اهر هستیم تا رویکرد فرهنگی در مدیریت این نهاد مردمی وارد شود و شهرداری بتواند همراه با پروژه‌های عمرانی، فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: ما نیازمند ارتقای فرهنگ شهرنشینی و بهبود رفتار شهروندی هستیم و این کار جز با فرهنگ‌سازی عملی نمی‌شود و این را می‌توانیم با داشتن معاونت فرهنگی و اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی تحقق ببخشیم.

سرپرست شهرداری اهر در پایان بابیان اینکه؛ شهر متعلق به مردم است و هزینه نگهداری آن از جیب مردم تأمین می‌شود، افزود: خسارتی که به اموال شهرداری اهر وارد می‌شود با پول مردم جبران می‌شود بنابراین نیاز به فرهنگ‌سازی داریم تا شهروندان در حفاظت از امکانات شهری پیش‌قدم شوند.

شهرستان اهر زادگاه پدر روزنامه‌نگاری ملی ایران است

یکی از فعالان فرهنگی شهرستان اهر در ادامه این نشست با اشاره به نبود ثبات مدیریتی در مجموعه شهرداری اهر، اظهار داشت: به دلیل اینکه در شهرداری اهر ثبات مدیریتی وجود ندارد بعضاً موجب عقیم ماندن برخی از برنامه‌ها و رویکردها می‌شود و یا شهرداری که منصوب‌شده فعالیت مدیران سابق را قبول نمی‌کند.

جعفر خضوعی بابیان اینکه شهرداری اهر در قبال انجام فعالیت‌های فرهنگی وظیفه سنگینی را بر دوش می‌کشد، ادامه داد: نهادهای فرهنگی شهرستان اهر توان مالی اجرای برخی برنامه‌ها را ندارند و به همین دلیل شهرداری اهر نقش مهمی در این حوزه می‌تواند داشته باشد که البته شاهد فعالیت‌های فرهنگی خوبی از سوی شهرداری در سال‌های گذشته بوده‌ایم و این نهاد مردمی با برخی برنامه‌های فرهنگی و هنری همکاری شایسته و ماندگاری داشته است.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه شهرستان اهر در حوزه فرهنگ مورد بی‌توجهی‌ها قرارگرفته است، اظهار کرد: شهر اهر از پیشینه تاریخی کهن برخوردار بوده و دارای مفاخر بزرگ و نامدار است و اگر نتوانیم این مفاخر و اندیشمندان را به‌طور شایسته معرفی و از آن‌ها الگوبرداری کنیم و اگر نتوانیم نقش‌آفرینی پدران و اجداد خود را در تاریخ کشور نشان دهیم، نسل حاضر و آینده انگیزه لازم برای ماندن در این خطه و تلاش برای آبادانی و توسعه آن نخواهند داشت.

شهرستان اهر در حوزه فرهنگ مورد بی‌توجهی‌ها قرارگرفته است

این فعال فرهنگی شهرستان اهر با اشاره به برخی قابلیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان اهر و اجرای برنامه‌های شاخص اجتماعی و هنری، گفت: روستای قلعه باشی اهر زادگاه محمد طاهر قراجه داغی بنیان‌گذار روزنامه‌نگاری ملی در کشور است و اینکه سال گذشته برنامه گرامیداشت روز خبرنگار در این روستا برگزار شد، حرکت بزرگ و ارزشمندی بود، اگر این قابلیت و فرصت در اختیار دیگر شهرها بود، از آن برای پرآوازه کردن خود حداکثر استفاده را می‌کردند، ضمن این‌که امروزه شاهدیم شهرها برای معرفی خود و جلب‌توجه از همه فرصت‌ها استفاده می‌کنند و در این راه حتی از فسیل ماموت‌های چند میلیون ساله هم بهره می‌گیرند.

خضوعی بابیان این‌که؛ متأسفانه این قابلیت‌ها و افتخارات مورد بی‌مهری‌ها قرارگرفته است، یادآور شد: اهر افتخار این را دارد که صاحب‌امتیاز برگزاری جشنواره سراسری تئاتر در کشور است و همراه آن، این شهر با معرفی میرزا جعفر قراجه داغی بنیان‌گذار هنر تئاتر در کشور بر اعتبار و جایگاه خود در این هنر افزوده است.

آموزش۱۵۰۰ هنرجو از رشته‌های مختلف در فرهنگسرای شهرداری اهر

مسئول فرهنگ‌سرای شهرداری اهر نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، گفت: نزدیک به۶۰ نفر مربی در فرهنگ‌سرای شهرداری اهر داریم ولی تعداد مربیان فعال به۴۱ نفر می‌رسد که در حوزه‌های مختلف مشغول به آموزش هنرجویان هستند.

دانیال نشاطی بابیان اینکه مربیان فرهنگ‌سرای شهرداری اهر در۳۷ رشته مختلف فعالیت می‌کنند، افزود: در رشته کامپیوتر۶۸ نفر از جوانان و بزرگ‌سالان۹۳ نفر، ۱۵۱ نفر در رشته قرآن، زبان انگلیسی۳۳۲ نفر، ریاضی۱۴۲ نفر، ریاضی دوره راهنمایی۸۳ نفر، ریاضی دوره دبیرستان۱۷ نفر، نقاشی۱۷۸ نفر، خوشنویسی۵۳ نفر، طراحی۳۶ نفر، فیزیک۱۵ نفر، گل‌سازی۱۰ نفر، قالی‌بافی۲۰ نفر، خیاطی۸۲ نفر، گیرید۲۹ نفر، روبان دوزی و ترمه‌دوزی۴۸ نفر، مروارید تراشه۹ نفر، بافندگی۴۶ نفر، امدادگری مرد و زن۲۶ نفر، عکاسی و فیلم‌برداری۱۴ نفر، موسیقی۳۴ نفر و در رشته فتینه۲۰ نفر طی سال گذشته در فرهنگ‌سرای شهرداری اهر هنرجو پذیرفته‌ایم.

نشاطی با اشاره به اینکه رشته تئاتر برای نخستین بار برای هنرجویان در فرهنگ‌سرای شهرداری اهر راه‌اندازی شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته بیش از۱۵۰۰ نفر از آموزش‌های مربیان در رشته‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند و به لطف خداوند در سال جاری با افزایش برخی از رشته‌ها سعی می‌کنیم هنرجویان بیشتری را آموزش دهیم.

رشته تئاتر برای نخستین بار در فرهنگ‌سرای شهرداری اهر راه‌اندازی شده است

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی فرهنگ‌سرای شهرداری اهر در طول سال گذشته، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی با همکاری میراث فرهنگی، بازگشایی سینما قدس اهر با سیستم دیجیتال، نمایشگاه طراحی لحظه‌های کاغذی، جلسه ارتقاء سطح کیفی کلاس‌های آموزشی فرهنگسرای شهرداری اهر، برپایی نمایشگاه توانمندی‌های مربیان و هنرجویان، اردوی۱۶۰ نفری فرهنگی ورزشی، تجهیز کلاس کامپیوتر به سیستم‌های جدید، راه‌اندازی کلاس قالی‌بافی و مسابقات قرآنی ضیافت نور با همکاری موسسه نسیم وحی از جمله فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه است.

مسئول فرهنگ‌سرای شهرداری اهر ادامه داد: برپایی نمایشگاه خلاقیت‌های ذهنی برای اولین بار در اهر، حکاکی اجسام بر روی درختان خشکیده سطح شهر اهر و اکران فیلم‌های رایگان متناسب با مناسبت‌های مختلف از دیگر اقدامات فرهنگی فرهنگ‌سرای شهرداری اهر به شمار می‌رود.

نشاطی در پایان با تأکید بر اینکه کلاس‌های آموزشی که توسط مربیان راه‌اندازی می‌شود تنها با تأیید شهردار و مصوبه شورای اسلامی شهر اهر شروع به کار می‌کند، خاطرنشان کرد: مربیانی که اکنون در فرهنگ‌سرای شهرداری اهر مشغول به حرفه‌آموزی برای هنرجویان هستند قرارداد یک‌ساله آن‌ها طبق سنوات گذشته با امضاء شهردار اهر تمدید می‌شود.