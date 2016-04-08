به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «نفیس زکریا» سخنگوی وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به بازداشت «کلبهوشن یاداو» جاسوس هندی گفت: دولت هند خواستار دسترسی کنسولی به یاداو است.

وی افزود: اسلام‌آباد در حال رایزنی در این خصوص است تا مجوزی برای دسترسی کنسولی به یاداو را بر اساس تفاهمنامه سال ۲۰۰۸ میلادی صادر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بر اساس اعترافات جاسوس هندی گفت که دستگیری افراد وابسته به شبکه جاسوسی هندی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: پاکستان در مورد فعالیت‌های سازمان اطلاعات هند نگران است و این کشور باید این فعالیت‌های ضد پاکستانی را متوقف کند.

نیروی امنیت پاکستان چندی پیش کلبهوشن یاداو کارمند نیروی دریایی هند را به اتهام جاسوس سازمان اطلاعات این کشور (راو) بازداشت کردند.