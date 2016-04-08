رضا حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از عملکرد آبی‌پوشان در این فصل گفت: در حالی که سرمربی استقلال در ابتدای فصل قول قهرمانی نداده بود، اما این تیم هفته ها است که صدرنشین بوده و توانسته با ارائه بازی های خوب همچنان صدر جدول را در دست داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه مصدومیت های پی در پی بازیکنان این تیم باعث شد تا دست مظلومی برای برخی دیدارها بسته باشد و نتواند آنطور که دلش می خواست مقابل حریفان قرار بگیرد، اما با تمام این اتفاقاتی که برای مظلومی و آبی پوشان افتاد، آنها توانستند همچنان تیم اول لیگ پانزدهم باشند.

حسن‌زاده در خصوص دیدار یکشنبه این تیم مقابل سپاهان اصفهان تصریح کرد: درست است که در هفته های اخیر سپاهان حال و روز خوشی نداشته و نتوانسته سپاهانی باشد که همیشه در ذهن فوتبال دوستان بوده، اما این تیم همیشه مقابل استقلال بازی های خوبی از خود ارائه کرده و هرگز پا پس نکشیده است. این تیم حتما روز یکشنبه برای اینکه بتواند موقعیت خود را بهبود بخشیده و هوادارانش را تا حدودی راضی کند، با تمام قوا مقابل استقلال ظاهر خواهد شد.

مدافع پیشین استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: آبی پوشان باید هوشیار باشند و روزنه های عبور سپاهان را ببندند و اجازه ندهند هافبک های این تیم مهاجمانشان را به خوبی تغذیه کنند و اجازه گلزنی به تیم حریف را ندهند.

وی تاکید کرد: خط دفاعی استقلال عملکرد خوبی از خود داشته، اما باید در این چند هفته پایانی باقیمانده تا لیگ هوشیاری اش را بیشتر کند. به نظر من کادر فنی باید تمرکز بیشتری هم بر روی خط دفاعی بگذارد تا این تیم بتواند در دیدارهای باقی مانده گل نخورد و با گل هایی که می زند، امتیازات لازم را برای قهرمانی در پایان فصل کسب کند.

حسن‌زاده در ادامه گفت: شنیده ام استقلال ۸ بازیکن دو اخطاره دارد و با توجه به اینکه این تیم جمعه آینده بازی حساسی را مقابل پرسپولیس خواهد داشت، بازیکنان دو اخطاره این تیم باید هوشیار باشند تا مبادا از داور کارت زرد گرفته و از دیدار دربی محروم شوند. بازیکنان استقلال باید با آرامش مقابل سپاهان بازی کنند تا تیم بتواند با تمام نفراتش مقابل پرسپولیس قرار گرفته و هم بازی خوبی ارائه دهد و هم بتواند به ۳ امتیاز لازم این دیدار دست پیدا کند.