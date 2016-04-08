اقتصادمقاومتی بدون اصلاح فرهنگ کار انجام پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به نامگذاری سال نو را از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد و مقاومتی و اقدام و عمل گفت: اقدام و عمل با انجام کار صحیح در کشور امکان پذیر است و تا زمانی که فرهنگ انجام کار در کشور اصلاح نشود اقتصاد مقاومتی صورت نخواهد گرفت.

معتمدی فر با اشاره به نحوه انجام کار در برخی کشورهای همسایه گفت: در کشورهای همسایه فرهنگ کار در بین همه کارکنان در همه بخشها رایج شده است وبا انجام آن هیچ کار کوچک وبزرگی بدون توسعه نمانده ونرخ تورم در آمار اقتصادی آنها در پائین ترین سطح قرار دارد.

معتمدی فر ایجاد تفکر و فکرسازی بین جوانان و مسئولان را یک ثروت برای کشور دانست و افزود: اقدام و عمل با تفکر درست سبب می شود تا کشور علاوه بر انجام کار صحیح درآمد و ثروت را هم کسب کند.

امام جمعه میناب گفت: مسئولان کشور اقدام و عمل را محور کارهای خود قرار دهند و با حرکت در این راه توسعه و پیشرفت ایران را رقم زنند و سبب ناامیدی کشورهای خارجی شوند.

معتمدی فر بیان داشت: مسئولان باید به فکر مشکلات مردم باشند با خدمت خالصانه به کشور و نظام مسیر توسعه و آبادانی را برای آنها بگشایند.

وی با بیان اینکه هنوز در کشور برخی در گیر تنش های سیاسی و انتخاباتی هستند، گفت: دعواهای سیاسی برخی از مسئولان داخلی کشور مشکلات مردم را در خود گره زده و مانع برطرف شدن آنها می شود.