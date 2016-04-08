به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در عرصه‌های مختلف است که باید برنامه چشم‌انداز کلان ملی برای استان بوشهر تدوین شود.

وی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای استثمار علم در سطح جهان، خاطرنشان کرد: استکبار می‌خواهد دانش هسته‌ای و مهم کشورهای در حال توسعه را با استعمارگری دچار مشکل کند.

امام جمعه بوشهر بر لزوم توسعه دانش هسته‌ای در استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: پارک‌ و مراکز رشد و تولیدات هسته‌ای در استان بوشهر باید توسعه یابد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه بوشهر پیشتاز عرصه هسته‌ای است، اضافه کرد: در آینده نزدیک دو رآکتور هسته‌ای در بوشهر ایجاد می‌شود و این استان به عنوان مرکز هسته ای جهان اسلام شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بیان کرد: اقتصاد یکی از مهمترین مشکلات است که باید با تکیه بر اقتصاد مقامتی بسیاری از این مشکلات را حل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: باید در سطح کشور برنامه مدون اقتصادی داشته باشیم تا شاهد کاهش مشکلات در بخش اقتصادی باشیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفابخش برای نجات اقتصاد مقاومتی است، گفت: باید برنامه ۵۰ ساله اقتصادی در کشور، منطقه و در عرصه جهانی داشته باشیم.