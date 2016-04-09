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۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۱۰

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا با ۳ دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲۳۶ دلار و ۶۰ سنت در هر اونس رسید.

رویترز : سوئیس برای رشد اقتصادی در این کشور نیازمند برگرداندن نرخ تورم به حالت مثبت است.

سی ان بی سی : شاهد شدت گرفتن تنش در بازارهای ارزی بین المللی هستیم.

بیزینس اینسایدر : شاخص بورس کشورهای اروپایی افزایش یافت اما شاخص بورس کشورهای آسیایی با کاهش روبرو شد.

نیوزنو : تورم، اقتصاد روسیه را تهدید می کند.

رویترز : هند تا سال ۲۰۲۲ میلادی درآمد کشاورزان خود را دو برابر می کند.

الافریکا : اتیوپی در معرض فروپاشی اقتصادی قرار دارد.

نیوزنو : کسری بودجه انگلیس در ماه فوریه به ۶.۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

یاهو : مسئولان اقتصادی ژاپن بر این باور هستند که روند فعلی سیاست‌های پولی این کشور ممکن است منجر به رکود اقتصادی شود.

اسپوتنیک : روسیه امیدوار است که نشست دوحه قطر منجر به رسیدن توافق و ثبات قیمت جهانی نفت شود.

بلومبرگ : ونزوئلا روز کاری را در ماه جاری و آینده میلادی هر هفته یک روز کاهش می دهد تا بحران انرژی را مدیریت کند.

فایننشال تربیون : ۳۵ درصد از صادرات نفت ایران به مقصد اروپا بوده است.

 

 

 

کد مطلب 3593309
علیرضا کمندی

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