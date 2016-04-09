اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا با ۳ دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲۳۶ دلار و ۶۰ سنت در هر اونس رسید.

رویترز : سوئیس برای رشد اقتصادی در این کشور نیازمند برگرداندن نرخ تورم به حالت مثبت است.

سی ان بی سی : شاهد شدت گرفتن تنش در بازارهای ارزی بین المللی هستیم.

بیزینس اینسایدر : شاخص بورس کشورهای اروپایی افزایش یافت اما شاخص بورس کشورهای آسیایی با کاهش روبرو شد.

نیوزنو : تورم، اقتصاد روسیه را تهدید می کند.

رویترز : هند تا سال ۲۰۲۲ میلادی درآمد کشاورزان خود را دو برابر می کند.

الافریکا : اتیوپی در معرض فروپاشی اقتصادی قرار دارد.

نیوزنو : کسری بودجه انگلیس در ماه فوریه به ۶.۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

یاهو : مسئولان اقتصادی ژاپن بر این باور هستند که روند فعلی سیاست‌های پولی این کشور ممکن است منجر به رکود اقتصادی شود.

اسپوتنیک : روسیه امیدوار است که نشست دوحه قطر منجر به رسیدن توافق و ثبات قیمت جهانی نفت شود.

بلومبرگ : ونزوئلا روز کاری را در ماه جاری و آینده میلادی هر هفته یک روز کاهش می دهد تا بحران انرژی را مدیریت کند.

فایننشال تربیون : ۳۵ درصد از صادرات نفت ایران به مقصد اروپا بوده است.