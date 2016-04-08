جمال رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسئولان صنعت، معدن و تجارت فارس روز گذشته به اتاق بازرگانی در خصوص سفر وزیر صنعت و معدن اطلاع دادند یادآور شد: جای تعجب فراوان است در حالی که دولت تدبیر و امید حضور و مشورت با بخش خصوصی را به عنوان یک اولویت برای خود قرار داده و رئیس جمهور در تمامی سفرهای خود بخش اقتصادی را همراه دارد در فارس مسئولان دولتی به این مهم توجه ندارند.

وی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی اقتصادی به همراه رئیس جمهور جمهور به یک اولویت تبدیل شده اما مسئولان دولتی و اقتصادی فارس سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت را از نمایندگان بخش خصوصی استان مخفی می کنند.

عضو شورای عالی کار کشور با اشاره به اینکه مگر بخش خصوصی فارس چه مشکلی را می خواهد با وزیر مطرح کند، گفت: دلیل بی خبر گذاشتن بخش خصوصی استان از این سفر را نمی دانم در حالی که ما باید در کنار مدیر اقتصادی و صنعتی استان دغدغه ها را مطرح می کردیم تا مشکلات برطرف شود.

رازقی افزود: متاسفانه مسئولان استان نقطه مقابل دولت در موضوع مشارکت بخش خصوصی اقتصادی در مباحث مختلف هستند و اتاق بازرگانی را به عنوان پارلمان اصلی بخش خصوصی اقتصادی مد نظر قرار نمی دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: در سالی که باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و تنها راه رسیدن به این مهم نیز مشارکت و رفع مشکلات بخش خصوصی است رفتارهای مسئولین فارس جای تعجب دارد.

رازقی تاکید کرد: تولید و افزایش اشتغال به رفع مشکلات بخش خصوصی باز می گردد اما امروز که با حضور وزیر می توانیم فکر درستی برای از بین بردن مشکلات داشت، اتاق بازرگانی بی اطلاع است.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشور تاکید کرد: با تمامی اینگونه رفتارها از جانب مسئولین دولتی صنعت، معدن و تجارت فارس، بازهم بخش خصوصی به وظیفه خود عمل می کند زیرا آنچه که برای ما به عنوان تولید کننده و بازرگان مهم است عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است.

رازقی ادامه داد: شعار دادن های مسئولین صنعت، معدن و تجارت فارس تنها دستاوردی که داشت سقوط فارس به جایگاه ۱۳ کشور بود و ما نیز دلیل این فاجعه را جویا هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، گفت: درخواست ملاقات وزیر صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی استان را داریم تا بتوانیم محکم تر به دنبال رفع مشکلات باشیم.

وی ادامه داد: رسما از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت می کنیم که در اتاق بازرگانی حاضر شوند تا بتوانیم مشکلات تولید استان را مطرح کنیم.