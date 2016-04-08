به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین سازگار نژاد عصر جمعه در جمع خبرنگاران در سفر به استان خراسان جنوبی اظهار کرد: مهم‌ترین اولویتی که در سال ۹۵ خواهیم داشت دنبال کردن سفارشات بخش های مختلف اقتصادی که معطوف به اشتغال است و برنامه ریزی برای آن است.

وی با بیان اینکه آموزش های مهارتی که معطوف به شغل است باید تامین کننده بازار کار باشد، افزود: در حال حاضر آموزش های داده شده با رویکرد عرضه محور است که امیدواریم در سال ۹۵ بتوانیم آموزش های تقاضا محور را تبدیل به سفارش محور کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۷۰۰ مرکز آموزش دولتی در کشور وجود دارد، بیان داشت: ۸ هزار آموزشگاه آزاد نیز در کشور فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه اظهار داشت: از ظرفیت های بخش خصوصی باید حداکثر استفاده را کرد.

سازگارنژاد ادامه داد: کارهایی که مردم و بخش خصوصی انجام می‌دهد نباید در بخش دولتی انجام شود.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات ملی مهارت از اولویت های کاری در سال ۹۵ است، گفت: استان خراسان جنوبی صاحب توفیقات بسیار خوبی است و مدال های خوبی را کسب کرده‌اند که توانسته‌اند نقش سازنده ای در ارتقای فرهنگ مهارت در استان داشته باشند.

توانمند سازی نیروی انسانی گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پشتیبان استان خواهیم بود، افزود: امیدواریم استان خراسان جنوبی در برنامه المپیاد ملی مهارت در سال ۹۵ مشارکت فعالی داشته باشد.

وی با بیان اینکه به دلیل تنگناهایی که در استان وجود دارد توسعه منابع انسانی باید اتفاق بیفتد، اظهار کرد: یکی از شاخصه هایی که مسیر توسعه انسانی را در استان هموار می‌کند تجهیز منابع انسانی به مهارت است.

سازگارنژاد تصریح کرد:آموزش های موازی با آموزشگاه های آزاد باید در بخش های دولتی قطع شود.

وی افزود: بخش های دولتی باید آموزش های سنگینی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر را دارد انجام دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه آمادگی پشتیبانی از هر گونه برنامه ریزی در شورای هماهنگی استان برای تجهیز مهارت منابع انسانی را داریم، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نیز توانمند سازی منابع انسانی را خواستار است.

وی با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی امید، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون جریان پشتیبانی از برنامه های وزارتخانه را دارند، افزود: امیدواریم با توجه به نگاهی که دولت به اشتغال دارند امسال سالی پر تحرک باشد.