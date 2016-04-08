به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال اهواز و استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را استقلال خوزستان به سود خود پایان داد.

* تک گل این بازی را حسن بیت سعید بهترین گلزن این فصل استقلال خوزستان در دقیقه ۶۹ وارد دروازه حریف کرد.

* این بازی را علی صفایی با کمک علیرضا ایلدروم و اسد حاج‌محمد سوت زد و در آن به عبدلرحیم زهیوی، فرشاد سالاروند؛ علی‌اصغر عاشوری از تیم استقلال خوزستان و حمزه خضیراوی از استقلال اهواز کارت زرد نشان داد.

* استقلال اهواز در این بازی با ترکیب: احسان مرادیان، علی هلیچی، مکی شریفی، مهدی اسلامی (۹۰- عادل مسعودی‌فرد)، میلاد ربانی، عادل کلاه‌کج، پدرام اردلانی، طالب ریکانی، حسین ساکی (۸۰- رضا بهمئی)، میلاد پاک‌پرور و حمزه خضیراوی (۶۶- علی بیگدلی) بازی کرد.

* استقلال خوزستان نیز در این دیدار با ترکیب: فرناندو خسوس، جلال عبدی، عقیل کعبی، محمد طیبی، پیمان شیرزادی، میثم دورقی، حکیم نصاری (۷۷- علی‌اصغر عاشوری)، فیلیپه برتولدو (۶۰- فرشاد جانفزا)، فرشاد سالاروند، حسن بیت‌سعید و رحیم زهیوی (۴۶- روح‌الله سیف‌اللهی) در برابر حریف صف آرایی کرد.

* قبل از آغاز این بازی برای وفات محمود بقال زاده کاپیتان منتخب خوزستان که در روز چهارشنبه در بازی پیشکسوتان خوزستان و پیشکسوتان هفتکل دچار عارضه قلبی شد، یک دقیقه سکوت در ورزشگاه انجام شد.

* تسلیت به نعیم سعداوی بازیکن اسبق تیم ملی ایران بخاطر در گذشت مادر گرامیشان قبل از شروع بازی خوانده شد.

* عادل کلاه کج، میلاد ربانی و مکی شریفی قبل از شروع بازی به سمت عبدالله ویسی رفتند. پیمان شیرزادی، میثم دورقی، حکیم نصاری، رحیم زهیوی به سمت سیاوش بختیاری زاده رفتند.

* عبدالله ویسی و سیاوش بختیاری زاده هر دو با لباس سیاه برای وفات بقال زاده پیشکسوت فوتبال خوزستان در کنار زمین حضور دارند.

* بعد از گل فولاد خوزستان به تیم مشهدی که منجر به پیروزی شاگردان اسکوچیچ شد، شعار «فولاد استقلال تعصب خوزستان» در ورزشگاه سر داده شد.

* تغییر زمان برگزاری مسابقه و انجام بازی در ساعت ۱۷ باعث شد تا استقبال خوبی از این مسابقه به عمل نیاید.

* استقلال خوزستان باتوجه به میهمان بودن در این بازی سفیدپوش شد و استقلال اهواز به‌عنوان تیم میزبان با لباس آبی بازی کرد.

* دقیقه ۲۴ بازی بازیکنان استقلال اهواز و استقلال خوزستان پشت محوطه استقلال اهواز بعد از یک خطا دچار درگیری شدند که این مسئله با وساطت داور به پایان رسید.

* استقلال خوزستان با کسب این پیروزی حداقل برای ۴۸ ساعت صدرنشین لیگ برتر باشگاه های کشور خواهد بود. در صورتی که استقلال تهران برابر سپاهان اصفهان نتواند پیروز شود، استقلال خوزستان به صدرنشینی خود ادامه خواهد داد.

* حسن بیت سعید که در دقیقه ۸۰ بازی استقلال خوزستان و پدیده مشهد توانسته بود به حریف گل بزند امروز در دقیقه ۶۹ بازی بین دو تیم فوتبال استقلال خوزستان و استقلال اهواز گل زد تا بعد از ۹۷۹ دقیقه گل زده باشد. بیت سعید در ۱۰ بازی متوالی نتوانسته بود حتی یک گل برای تیم فوتبال استقلال خوزستان بزند.

* استقلال خوزستان با کسب این پیروزی ۴۶ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. این تیم اکنون علاوه بر اینکه مدعی نخست قهرمانی در لیگ برتر به شمار می رود به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب خواهد کرد.

* استقلال اهواز نیز با کسب این شکست، با همان ۱۲ امتیاز بدون رقیب در انتهای جدول باقی ماند و به نظر می رسد خود استقلالی های اهواز نیز به سقوط تیمشان به لیگ دسته اول راضی شده اند و ادامه رقابت ها برای این تیم در لیگ برتر صرفا دست گرمی خواهد بود.