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۶ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۵۸

نائب رئيس سبك جهاني فول كيك بوكسينگ در گفتگو با مهر خبر داد:

اعلام آمادگي 7 كشور براي شركت در مسابقات فول كيك بوكسينگ

اعلام آمادگي 7 كشور براي شركت در مسابقات فول كيك بوكسينگ

نائب رئيس سبك جهاني فول كيك بوكسينگ گفت : تاكنون 7 كشور خارجي براي شركت در نخستين دوره مسابقات بين المللي فول كيك بوكسينگ (جام پيامبر اعظم) و يادواره سرداران و 10 هزار شهيد استان مازندران اعلام آمادگي كرده اند.

محمدي نائب رئيس سبك جهاني فول كيك بوكسينگ با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر در ساري افزود : قصد داريم تا آغاز برگزاري مسابقات كه احتمالا به ميزباني يكي از دو شهر آمل يا رامسر برگزارخواهد شد  تعداد تيم هاي شركت كننده را به 10 كشور افزايش دهيم.

وي در ادامه با بيان اينكه هم اكنون 41 كشور درجهان در رشته فول كيك بوكسينگ فعاليت دارند از ايران به عنوان قدرت بلامنازع اين رشته ورزشي دركسب عنوان هاي برترجهاني و بين المللي ياد كرد.

به گفته محمدي هم اكنون هياتهاي فول كيك بوكسينگ درتمامي استانها فعالند و بيش از 50 هزار ورزشكار در اين رشته ورزشي فعاليت مي كنند.

کد مطلب 359347

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