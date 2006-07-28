اعلام آمادگي 7 كشور براي شركت در مسابقات فول كيك بوكسينگ

محمدي نائب رئيس سبك جهاني فول كيك بوكسينگ با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر در ساري افزود : قصد داريم تا آغاز برگزاري مسابقات كه احتمالا به ميزباني يكي از دو شهر آمل يا رامسر برگزارخواهد شد تعداد تيم هاي شركت كننده را به 10 كشور افزايش دهيم.

وي در ادامه با بيان اينكه هم اكنون 41 كشور درجهان در رشته فول كيك بوكسينگ فعاليت دارند از ايران به عنوان قدرت بلامنازع اين رشته ورزشي دركسب عنوان هاي برترجهاني و بين المللي ياد كرد.

به گفته محمدي هم اكنون هياتهاي فول كيك بوكسينگ درتمامي استانها فعالند و بيش از 50 هزار ورزشكار در اين رشته ورزشي فعاليت مي كنند.