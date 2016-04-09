علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر دو و میدانی کاران قمی ۲ پیست برای تمرین در اختیار دارند که یکی در ورزشگاه شهید حیدریان است که پیست اصلی تمرینی محسوب می‌شود و دیگری در ورزشگاه یادگار امام قرار دارد.

وی افزود: ورزشگاه یادگار امام به دلیل دوری از هسته مرکزی شهر و مشکلات دو و میدانی کاران برای رفتن به این ورزشگاه چندان مورد استقبال نیست اما بانوان دو و میدانی کار ما مجبور هستند حداقل بخشی از تمرینات خود را در این پیست انجام دهند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: طی ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا پیست ورزشگاه شهید حیدریان به صورت مشترک برای مردان و زنان دو و میدانی کار استفاده شود و بانوان ما طبق چارچوب خاصی از این پیست استفاده کنند اما نتیجه روشنی در کار نبوده است.

رضایی بیان داشت: پیست سرپوشیده نیاز ضروری دو و میدانی قم است و اگر در قم یک پیست اختصاصی و سرپوشیده ایجاد شود مشکل تمرین بانوان دو و میدانی کار حل می‌شود و علاوه بر آن امکان تمرین مردان دو و میدانی کار نیز هنگام وجود شرایط نامساعد آب و هوایی فراهم می‌شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر این، ایجاد یک پیست سرپوشیده می‌تواند کمک بسیار خوبی برای ورزشکاران بانوی سایر رشته‌های ورزشی برای انجام تمرینات بدنسازی هوازی باشد در شرایطی که در حال حاضر بانوان ورزشکار قمی برای این تمرینات مشکل دارند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: پیست ورزشگاه شهید حیدریان به دلیل استفاده چند منظوره و نگاه درآمدزایی مورد بهره برداری چندگانه و غیرکارشناسی قرار گرفته است و همین مسئله و نیز بی کیفیتی پیست، سبب شده این مکان با خطرآسیب جدی مواجه باشد.