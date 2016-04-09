ایران برای بازپس گیری جایگاهش در بازار نفت مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدجواد ظریف در مصاحبه ای در باکو، گفت: در تحریم ها بر ضد تهران، آمریکا سهم ایران را در بازار جهانی نفت ربوده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری جایگاه مناسب خود در بازار نفت مصمم است.

ظریف در مصاحبه با تلویزیون «روسیا ۲۴» گفت: در حال حاضر ایران (به بازار نفت) بازگشته است و امیدواریم دیگر تولیدکنندگان نیز به این نتیجه برسند و به نظر من، روسیه نشان داده است که شرایط مشخصی را که ایران پس از لغو تحریم ها دارد درک می کند.

وی افزود: امیدواریم همه کشورها اعضای اوپک یا غیر اوپک به این واقعیت اذعان کنند و آن را در نظر بگیرند.