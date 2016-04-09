کاهش آمار مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران به ۹۴ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش و پیگیری های مستمر واحد مددكاری کانون اصلاح و تربیت استان تهران در روزهای پایانی سال ۹۴ و مراجعه مددكاران به مراجع قضایی و اخذ رضایت شكات مددجویان و نیز پیگیری های دادیار ناظر کانون، تعدادی از مددجویان كانون آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

بر اساس این گزارش این آمار در حالی است که آمار مددجویان در مقایسه با سال های گذشته، كاهش بی سابقه ای را نشان می دهد و در سالهای اخیر برای اولین بار است كه این آمار به زیر ۱۰۰ نفر كاهش پیدا كرده است.

ارتباط خوب و موثر اداره قضایی كانون با مراجع قضایی و دعوت از قضات مراجع مختلف برای حضور در کانون و دیدار و گفتگو با مددجویان حوزه قضایی مربوطه و بررسی پرونده قضایی آنان و همكاری تنگاتنگ مراجع با كانون اصلاح و تربیت تهران نیز یكی از عوامل موثر كاهش جمعیت كیفری را در كانون سبب شده است.

همچنین با هدف اعمال سیاست های كلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی و با توجه به ناكارآمدی مقوله زندان به ویژه حبس های كوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهكاران، به لحاظ طرد و كنار گذاشتن فرد معارض با قانون از اجتماع و نیزمشكلات عدیده اجتماعی و همچنین در جهت كاستن از ضررها و آسیب های اینگونه محیط ها بر افراد و خانواده های آنان و با عنایت به صدور دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری، با تلاش فراوان اداره قضایی كانون و دادیار جانشین معاونت دادسرای امور زنان و کودکان و نیز دادیار ناظر بر کانون و پیگیری های مستمر واحد مددكاری تعداد چشمگیری از مددجویان كانون در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.