هشدار عشایر تهران به مدیران؛ بودجه ندهید کوچ به مشکل می خورد!

سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ۳ هزار خانوار عشایر در سطح استان (پراکنده در ۱۰ شهرستان تهران) هستند که ۷۵۰ هزار راس واحد دامی در اختیار دارند که میزان تولیدات (شیر، گوشت، لبنیات، تولیدات زراعی و باغی و صنایع دستی) این عشایر در سال ۹۴، ۶۲ هزار تن بوده است.

نصیری درباره طرح افزایش تولید گوشت قرمز عشایر در سال ۹۴ گفت: بر اساس این طرح و با استفاده از اعتبار ۸.۵ میلیارد تومانی تسهیلات صندوق توسعه ملی، ۲۴۶ طرح پرواربندی ویژه را اجرایی کردیم و ۷۰۰ تن تولید گوشت قرمز را افزایش دادیم.

وی تخصیص ۵۰ درصدی اعتبار تملک دارایی اداره کل عشایر را اولویت برنامه های خود دانست و گفت: اگر ۵۰ درصد مابقی اعتبارات تملک دارایی را تامین نکنیم در فصل کوچ آتی برای تامین آب و بهسازی راه ها برای کوچ دچار مشکل جدی می شویم، چراکه براساس مصوبه ای که شورای عشایر استان به ریاست استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان داشت اعتبارات تملک دارایی اداره کل امور عشایر باید تخصیص صد در صدی داشته باشد.

مدیرکل امور عشایر استان تهران به طرح ارتقای شاخص های توسعه انسانی عشایر در سال های ۹۳ و ۹۴ اشاره کرد و گفت: اعتبار ۱۰ میلیارد تومان برای این طرح تعیین تکلیف شد؛ البته تمام این مبلغ مربوط به عملیات اجرایی امور عشایر نیست و دستگاه های اجرایی دیگری از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و ... در این حوزه به عشایر کمک می کنند؛ اگر بتوانیم رقم ریالی مصوبه را عملیاتی کنیم، بخش زیادی از مشکلات عشایر رفع می شود.

نصیری درباره شروع فصل ییلاق عشایر استان تهران گفت: این فصل از ۱۵ خرداد ماه آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه، عشایر در ییلاق حضور دارند؛ پروسه کوچ هم از اواخر اسفند آغاز شد و عشایر استان از مناطق قشلاقی در جنوب استان (شهرستان های ورامین، پاکدشت، ری، ملارد، بخش از عشایر در حوزه های استان های دیگر همچون مرکزی، قم و سمنان) حرکت کرده و اواسط خردادماه وارد مناطق ییلاقی (فیروزکوه، دماوند و ...) می شوند.