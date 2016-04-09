به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره جهانی فیلم فجر در سی و چهارمین دوره خود میزبان نخستین نمایش فیلمی است به نام «شهید» از کشور عراق که بخشی از زندگی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر را روایت می‌کند. این فیلم مبارزه شهید صدر علیه رژیم صدام را به تصویر می‌کشد و حمایت او از انقلاب اسلامی و مردم ایران را روایت می‌کند.

حضور دو فیلم از عراق که سال‌هاست به دلیل مشکلات و جنگ‌های طولانی درگیر محرومیت فرهنگی است در جشنواره جهانی فیلم فجر، احترام به تلاش سینماگران این سرزمین برای پیدا کردن زبانی هنرمندانه برای روایت تاریخ و حفظ هویت اسلامی و ملی است.

نویسنده و کارگردان «شهید» عبدالعلیم طاهر است. طاهر و عبدالرحمن النصری این فیلم را تهیه کرده اند و محسن باجی،‌ بتول موسوی، عارف حربی، اصیل عادل، عبدل رحمان النصری،‌ احمد النیمی، فالح کریم و فلاح عبد در آن بازی کرده‌اند. این فیلم در بخش «جلوه گاه شرق» روی پرده می‌رود.

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از اول تا ششم اردیبهشت ماه ۹۵ به دبیری رضا میرکریمی در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.