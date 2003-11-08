دانشگاه تهران " در امتداد نور " قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي" مهر"، اين ويژه برنامه ها شامل زيارت اماكن متبركه، كوهنوردي، ديدار با پيشكسوتان حوزه قرآن پژوهي، نشست هاي "تلاوت و تدبر در قرآن كريم"، برگزاري يك دوره "ختم قرآن كريم" ويژه گراميداشت ياد و خاطره شهداي دانشگاه تهران و نيز گردهمايي زايران حج دانشجويي سال 1382 با عنوان " فرصت سبز ديدار" است .



شايان ذكر است مجموعه نشست هاي تلاوت و تدبر در قرآن كريم سه شنبه هر هفته از ساعت 45/12 دقيقه در محل باشگاه دانشجويي دانشگاه تهران واقع در خيابان 16 آذر، جنب معاونت دانشجويي دانشگاه تهران _ مركز بهداشت_ برگزار مي شود .

همچنين در راستاي برگزاري اردوهاي زيارتي ويژه دانشجويان، پنج شنبه 29 آبان ماه سال جاري اردوي زيارتي حرم شاه عبدالعظيم و بازديد از اماكن ديدني شهر ري برگزار مي شود .

دانشجويان علاقمند به شركت در برنامه هاي فوق الذكر، مي توانند براي ثبت نام به دفتر كانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه تهران واقع در خيابان 16 آذر، روبروي درب غربي پرديس مركزي دانشگاه تهران، ساختمان فولاد، طبقه چهارم مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 6495341 و2 يا 6491625 تماس حاصل نمايند .

گفتني است اين برنامه ها توسط كانون هاي فرهنگي دانشجويي "ميقات" و" ايرانگردي" اين دانشگاه اجرا مي شوند .