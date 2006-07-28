آمريكا دو شركت هندي را تحريم مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، اين مسئله چند ساعت پس از آن مشخص شد كه مجلس نمايندگان آمريكا چهارشنبه شب توافق كرد كه آمريكا بايد فن آوري هسته اي را به هند بفروشد و اقدام منتقدان را براي به تاخير انداختن اين راي گيري تا زمان حمايت بيشتر دهلي از واشنگتن براي جلوگيري از ايران ، رد كرد.

يك مقام آمريكايي ادعا كرد:" ما مي خواهيم به كنگره در مورد معاملات اين دو شركت خصوصي هند با ايران گزارش دهيم."

وي و مقام هاي ديگر از ذكر نام اين دو شركت خودداري كردند، اما يك مقام ديگر مدعي شد : انتقال و تعامل بين اين دو شركت و ايران به شكل مواد دومنظوره لازم براي موشكها بوده است.

اين مقامهاي آمريكايي تحريم هايي را كه قرار است بر اين دو شركت اعمال شوند، مشخص نكردند .

"جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا در دوم مارس سال جاري در سفر خود به دهلي نو توافقي را با "مانموهان سينگ" نخست وزير هند صورت داد و براساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 ژوئيه سال 2005 صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند تكنولوژي هسته اي غير نظامي بدهد.

برخي از اعضاي كنگره آمريكا كه روز گذشته اين توافق غير قانوني را مورد تصويب قرار داد بر اين باورند كه با اين توافق در آينده بايد شاهد توافقي مشابه بين چين و پاكستان (رقيب عمده هسته اي هند در منطقه) باشيم و اين امر مي تواند رقابت تسليحاتي را در آسيا افزايش دهد.