روزنامه استقلال جوان از سه شنبه منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه استقلال جوان که جزو قدیمی ترین روزنامه‌های ورزشی کشور است پس از مدتی تعطیلی به دلیل مشکلات اقتصادی دوباره روی کیوسک روزنامه ها بازخواهد گشت.

این روزنامه در طرحی جدید و با کاغذ گلاسه سه روز قبل از دربی هشتاد و دوم پایتخت روی کیوسک خواهد آمد.

علی فتح الله زاده سردبیر روزنامه استقلال جوان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: هواداران استقلال خیلی از من درخواست کردند که دوباره روزنامه را منتشر کنم و قبل از دربی فضای رسانه‌ای را به رقیب واگذار نکنیم. در نهایت با مشورت دوستان تصمیم گرفتیم قبل از دربی با وجود مشکلات بسیار زیاد این روزنامه را منتشر کنیم.

وی افزود: روزنامه استقلال جوان از سوی هیچ ارگان دولتی حتی از طرف باشگاه استقلال حمایت نمی‌شود و در این شرایط منتشر کردن آن کار بسیار سختی بود اما نتوانستم به هوادار استقلال پاسخ منفی بدهم.