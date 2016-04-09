به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، در واکنش به خبر واگذاری موزه هنرهای معاصر و موزه صبا که این روزها به یک جنجال خبری تبدیل شده است، در یکی شبکه های اجتماعی دیدگاهش را اعلام کرد و گفت: «این موضوع مصداق خسن و خسین خواهران مغاویه هستند است.»

وی در ادامه نکات زیر را مطرح کرده است؛

١- بنیاد رودكى بخش خصوصى نیست بلكه نهاد عمومى غیر دولتى است مثل شهرداری‌ها یا هلال احمر یعنى تابع قوانین مالى و ادارى دولتى نیست.

٢- این بنیاد متعلق به ارشاد است و مالک خصوصى ندارد.

٣- مالكیت موزه هنرهاى معاصر، تاتر شهر، فرهنگسراى نیاوران قرار نبوده به بنیاد رودكى واگذار شود بلكه قرار بود مدیریت این مجموعه ها واگذار شود تا با توجه به قوانین مالى ادارى حاكم بر بنیاد امكان مدیریت بهتر آنها فراهم آید.

٤- این موضوع در اردیبهشت سال گذشته به دلیل مخالفت مدیران این مجموعه‌ها منتفى شد.

٥- این مجموعه ها تا قبل از انقلاب و قبل از تشكیل وزارت ارشاد زیر مجموعه دفتر مخصوص كه انهم نهاد عمومى غیر دولتى بود اداره می شد.

٦- از جمله تفاوت هاى ناشى از حاكمیت قوانین دولتى با قوانین حاكم بر نهاد عمومى اینست كه درامد دستگاه هاى دولتى باید به خزانه ریخته شود و خزانه بخشى از آن را به دستگاه بر می گرداند آن هم نه همیشه در صورتی كه نهاد عمومى درآمدش را به خزانه واریز نمی‌كند. خلاصه اینكه قوانین دولتى براى اداره واحد هاى فرهنگى متناسب نیستند و بسیار دست و پاگیرند مثلا تعمیر تاسیسات این مجموعه ها سالهاست كه معطل مانده چون به ترتیبى كه اعتبارات دولتى در اختیار این واحدها قرار می گیرد و تشریفات قانونى پیش روى انها به ترتیبى است كه تعمیر این تأسیسات سالها به طول خواهد انجامید.

٧ - تا انجا كه اطلاع دارم این مطالب توسط مسولان مربوطه در رسانه ها بیان شده است ولى آنها كه طراح این كمپین بوده اند به نظر می رسد نتیجه شنیدن این توضیحات را شكست كمپین شان می پندارند.

٨- من شخصا از حساسیتى كه در جامعه اتفاق افتاد خشنودم ولى نگرانم با توجه به خلط مبحثى كه اتفاق افتاده نكند جامعه نسبت به كمپین‌هاى بعدى با تردید مواجه شود.

٩- در حال حاضر به نظر من این كمپین بیشتر آب در آسیاب بى اعتمادى به دولت می ریزد و این دلواپسى دل دلواپسان معلوم الحال را شاد می كند.»

بنابراین گزارش، در روزهای اخیر و در راستای خبر واگذاری این موزه ها خبر رسیده که قاسم خسروی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری در تاریخ ۹۴/۱۲/۸ خطاب به مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد به صراحت اعلام کرده است: «در اجرای تصمیم کمیته ساختار و فن آوری های مدیریت ستاد مرکزی وزارت متبوع در جلسه مورخ ۹۴/۱۰/۶ مبنی بر واگذاری مدیریت فرهنگسرای نیاوران، موزه صبا و موزه هنرهای معاصر با ترک تشریفات به بنیاد رودکی، خواهشمند است دستور فرمایید هزینه های جاری (اعم از پرسنلی و غیره و همچنین نیزام کمک ها) مراکز فوق الذکر جهت اقدامات بعدی به این دفتر ارسال نمایند.»