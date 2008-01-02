شماره جدید فصلنامه رسانه منتشر شد

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : شماره جدید فصلنامه رسانه (تابستان 1386) به موضوع «مدیرت رسانه‌ها» اختصاص دارد. نویسندگان این شماره ، نگاه و برداشت خود را در باره مفهوم مدیریت رسانه از رویکردهای متفاوت ارایه داده اند.



در دنیای رقابتی امروز یکی از چالشهای مهم فراروی رسانه‌ها پرداختن به بحث چگونگی مدیریت رسانه‌هاست. درواقع رسانه‌ها نیز همانند سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی برای نیل به اهداف و مقاصد خود نیاز به اعمال و به‌کارگیری شیوه‌های علمی و کارآمد مدیریتی دارند. رسانه‌ها به دلیل گستردگی ، دامنه نفوذ و تأثیرگذاری‌شان در تولید ، اشاعه اطلاعات و شکل‌گیری محیط نمادین زندگی انسان‌ها نیازمند مدیرانی هستند تا بتوانند به رسالت خویش جامه عمل بپوشانند.



کارشناسان معتقدند یک سیستم مدیریتی مطلوب و کارآمد در رسانه باید بتواند با بهره‌گیری از دانش و تجارب حرفه‌ای و تکیه بر اصول و قواعد مدیریتی بهترین بهره‌وری را با تخصیص حداقل منابع و امکانات به دست دهد. به عنوان مثال، رسانه به لحاظ اقتصادی باید قادر به تأمین هزینه‌های مالی باشد و با بکارگیری اصول علم اقتصاد قادر به رقابت در بازار باشد.

در بعد انسانی و اداری نیز رسانه باید بتواند با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کارآمد در تولید و پردازش اطلاعات به حداکثر کارآیی رسیده و زمینه‌های پیشرفت فردی کارکنان خود را فراهم سازد.



همچنین به لحاظ مدیریت محتوا نیز رسانه باید بتواند با تأکید بر اصل مخاطب محوری با تولید محتوای مناسب و جذاب نیازهای مخاطبان را تأمین کند و یا با استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی دامنه فعالیت خود را در عرصه‌های اجتماعی گسترش دهد.



مقاله های این شماره رسانه به گونه ای به دنبال طرح و ارایه رویکردهای گوناگون موضوع مدیریت رسانه ها است..

فهرست مطالب شماره 70 مجله رسانه به شرح زیر است : چیستی مدیریت رسانه/ دکتر طاهره روشندل اربطانی؛ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مدیریت/ جیم ویلیس و دیان بی. ویلیس/ سید محمد فکورپور؛ مدیریت هیئتی در سازمان و تأثیر آن بر فعالیت واحد روابط عمومی/ دکتر مهدی محسنیان‌راد؛ مدیریت رسانه‌ها و چالش‌ها/ کریستین کاسپار و بیورن اورتل باخ/ مهرداد امیررضایی رودسری؛ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای تبلیغات/ راجیو باترا، جانگ می‌برز و دیوید آکر/ لیدا کاووسی؛ تحریریه و نقش مدیریت در آن/ رابرت اچ. گیلز/ علی‌اکبر قاضی‌زاده؛ مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه/ دکتر سید وحید عقیلی و فیروز دیندار فرکوش؛ طراحی الگوی مطلوب نظام مدیریت رسانه ملی (صدا و سیما) از دیدگاه متخصصان رسانه‌ای کشور/ مهدی رشکیانی؛ مدیریت رسانه: گذری بر وضعیت موجود، درنگی بر وضعیت مطلوب/ امید جهانشاهی؛ مدیریت و مالکیت مطبوعات در افغانستان/ علی یاور اکبری؛ تحلیل محتوای حرفه‌ای و فنی خبرگزاری‌های غیردولتی در فضای وب/ دکتر سید نورالدین رضوی‌زاده؛ طراحی مجدد رسانه (2)/ احمدرضا دالوند؛ معرفی کتاب؛ پاسخ به یک نقد.



با توجه به کمبود منابع فارسی در زمینه مدیریت رسانه‌ها و نیز اهمیت و ضرورت طرح این بحث در رسانه، شماره آینده مجله رسانه نیز (پاییز 1386) به این موضوع اختصاص دارد.