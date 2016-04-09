هشدار جدی اخترشناسان درباره توفان خورشیدی/ زمین آماده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، توفانهای خورشیدی از این جهت برای ساکنان زمین از اهمیت برخوردار است که این پدیده فضایی طبیعی قابلیت آن را دارد که زیرساختارهای فناوری این سیاره را تحت شعاع قرار داده و حتی خسارات هنگفتی نیز به آنها وارد کند.

از زمانی که فناوری های مدرن پای به زندگی انسانها گذاشته است، اتفاقاتی نظیر توفانهای خورشیدی مسؤل بروز قطعی برق در بسیاری از مناطق زمین بوده است. همچنین دانشمندان از این رویداد به عنوان عامل اصلی بروز نقص در مأموریتهایی خبر می دهند که برای کمک به افزایش سطح درک انسان از ناشناخته های اعماق فضا ترتیب داده می شوند.

دامنه این اثرات مخرب تنها به این موارد ختم نشده و حتی سیستم های کنترل پروازی نیز متأثر از پدیده هایی نظیر توفانهای خورشیدی می شوند.

یکی از قدرتمندترین توفانهای خورشیدی ثبت شده در تاریخ به نام Carrington Event در سال ۱۸۵۹ روی داد که در نتیجه آن شبکه جهانی تلگراف از کار افتاد و حالا زمین خود را برای یکی دیگر از این موارد آماده می کند.

در حال حاضر انبوهی از پیشرفته ترین فناوری های رصدی جهان فعالیتهای خورشیدی را به دقت زیر نظر قرار داده اند. از جمله این سیستمها می توان به رصدخانه خورشیدی خرس بزرگ در کالیفرنیا و رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا اشاره کرد.

به تازگی تیمی از اخترشناسان متوجه شده اند که خورشید به مرحله ای از فعالیت رسیده که قابلیت به راه انداختن توفان خورشیدی را دارد.

با این حال این اخترشناسان هشدار می دهند که زمین برای مقابله با اثرات این رویداد فضایی طبیعی آمادگی های لازم را ندارد.