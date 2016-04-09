شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در مردان و زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیررضا رادمرد در آستانه برپایی سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران که ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت‌ ۹۵ در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود، اظهارداشت: سرطان‌های دستگاه گوارش شامل سرطان‌های معده، روده بزرگ، مری، کبد و لوزالمعده، تقریبا نیمی از کل آمار مربوط به سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند که از میان آنها سرطان معده در مردان و سرطان روده بزرگ در زنان از شیوع بیشتری برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه با افزایش بروز ابتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش روبرو هستیم که مهم‌ترین عوامل خطر آنها نوع تغذیه، چاقی، مسایل ژنتیک و دخانیات است.

رادمرد ادامه داد: تغذیه غلط شامل مصرف غذاهای شور و مانده یا حاوی ترکیبات نیترات از عوامل مهم بروز سرطان معده به شمار می‌رود. همچنین چاقی رابطه مستقیمی با ابتلا به سرطان روده بزرگ دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تقریبا ۳۰ درصد جامعه ایران مبتلا به بیماری کبد چرب هستند، این امر ممکن است در درازمدت با افزایش خطر ابتلا به نارسایی مزمن کبدی و درنهایت سرطان کبد همراه باشد.

رئیس کمیته تصویربرداری دستگاه گوارش سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه امروزه رادیولوژی جزو لاینفک مسیر تشخیص و درمان بیماری سرطان در کل دنیا و از جمله در ایران به شمار می‌آید، یادآور شد: ابزارهای تشخیصی تصویربرداری به جراح کمک می‌کند تا پیش از برداشتن تومور، اطلاعات دقیقی از محل و اندازه آن داشته باشد. همچنین جراح متوجه می شود که آیا این تومور به بافت‌های اطراف و یا دور گسترش یافته یا خیر.

به گفته وی، متخصصان انکولوژی و رادیوتراپی نیز با کمک اطلاعاتی که رادیولوژیست‌ها با استفاده از ابزارهای تشخیصی تصویربرداری فراهم می‌آورند، قادر به پیگیری مراحل درمان سرطان به منظور دستیابی به پاسخ درمانی مطلوب هستند.

رادمرد خاطرنشان ساخت: به کمک رادیولوژی اینترونشنال (تهاجمی) رادیولوژیست‌ها قادرند با هدایت روش‌های تصویربرداری نظیر آنژیوگرافی، داروی شیمی‌درمانی را مستقیم به داخل تومور کبدی تزریق کنند که این روش می‌تواند، اثربخش‌تر و نیز کم عارضه‌تر از تزریق داروی شیمی‌درمانی به کل بدن بیمار باشد.

وی همچنین از سیستم تصویربرداری «پت سی‌تی»(PET-CT) به عنوان ترکیبی از فنآوری در دو رشته رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای نام برد که هم اینک در کشور موجود بوده و به کمک آن می‌توان اندازه و میزان فعالیت تومور را در مسیر درمان ارزیابی کرد.

رئیس کمیته تصویربرداری دستگاه گوارش سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران گفت: به دلیل اهمیت موضوع سرطان‌های دستگاه گوارش و نقش انکارناپذیر رشته رادیولوژی در تشخیص و درمان این نوع از سرطان‌ها، این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سی و دومین کنگره رادیولوژی انتخاب شده است. در این کنگره طی ۴ روز ۵۳ سخنرانی در زمینه رادیولوژی دستگاه گوارش از سوی متخصصان کشورمان و نیز میهمانان خارجی از امریکا و اروپا ارایه خواهد شد که از این میان ۲۷ سخنرانی به موضوع مهم سرطان‌های گوارشی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: با توجه به شیوع سرطان‌ها در کشور و به ویژه سرطان‌های دستگاه گوارش، این کنگره در تلاش است، تجربیات به دست آمده را در زمینه تشخیص و درمان این سرطان‌ها که از سوی متخصصان مربوط داخلی و خارجی ارایه خواهد شد در اختیار سایر پزشکان خصوصا رادیولوژیست‌های جوان قرار دهد.