۸۲ درصدی سوادآموزان استان بوشهر نمره قبولی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سوادآموزی استان بوشهر، غلامرضا دانش‌فر اظهار کرد: سنجش و ارزشیابی پایانی در دوره‌های سوادآموزی و انتقال باهدف برگزاری سالم امتحانات و تصحیح درست اوراق امتحانی صورت می‌گیرد.

وی مهم‌ترین مسئله در ارزشیابی و سنجش پایانی را برگزاری سالم امتحانات و تصحیح درست اوراق امتحانی ذکر کرد و افزود: مبنای کار باید مقررات و دستورالعمل‌ها باشد، زیرا همه مراحل انجام کار اعم از تشکیل ستاد امتحانات استان یا شهرستان و منطقه، شکل‌گیری حوزه‌های امتحانی، نحوه انتخاب عوامل اجرایی حوزه و وظایف آنها، ناظرین، ضوابط مالی، مصححین و در نهایت امور بعد از برگزاری امتحانات به‌دقت پیش‌بینی‌شده است.

دانش‌فر با یادآوری نکات مهمی به برگزارکنندگان ارزشیابی پایانی سوادآموزی افزود: پس از تشکیل ستاد امتحانات در شهرستان یا منطقه باید حوزه‌های امتحانی که ممکن است مساجد، مدارس، ادارات آموزش‌ و پرورش و محل تشکیل کلاس‌ها باشد به‌صورت دقیق برای سوادآموزان مشخص شود، از طرفی عوامل اجرایی نیز دقت لازم را داشته باشند، ناظران با دقت هرچه‌ تمام‌تر به بازدید حوزه‌ها بپردازند، حتماً باید کار تصحیح اوراق امتحانی به‌صورت متمرکز در اداره آموزش‌ و پرورش و تحت نظارت مستقیم مسئول یا کارشناس سوادآموزی منطقه یا شهرستان صورت گیرد.

معاون اداره‌کل آموزش‌ و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: مصححین هم باید حتماً از همکاران پیمانی یا رسمی شاغل فرهنگی با حکم کتبی مدیر آموزش‌ و پرورش شهرستان یا منطقه باشند و در آخر اینکه نتایج آزمون باید حداکثر تا یک هفته پس از تحویل اوراق امتحانی توسط کارشناس سنجش در سامانه ثبت و کارنامه صادر شده و در اسرع وقت در اختیار سوادآموزان قرار گیرد.

وی به نتایج سنجش و ارزشیابی پایانی انجام‌‌شده سال گذشته در استان اشاره کرد و گفت: درصد قبولی در دوره سوادآموزی سال گذشته نسبت به شرکت‌کننده ۸۲.۳۳ و نسبت به قبول‌شده ۱۰۰ بوده است.