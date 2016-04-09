لزوم توجه به ظرفیت آموزش و پرورش در مقوله تربیت دینی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویا فر صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس، با اشاره به اینکه اهداف غایی تمامی فعالیت ها باید منجر به گسترش اخلاق و افزایش ایمان در افراد جامعه باشد، اظهارداشت: در کشور اسلامی باید همه فعالیت ها و امورات جامعه در راستای انسان سازی و تربیت اسلامی و دینی افراد جامعه صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: اعتقاد رکن اساسی و گام نخست در ایمان و دینداری افراد است که خواستگاه به فعلیت رسیدن آن در آموزش وپرورش است.

رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان بندرعباس نماز را از مؤلفه های اصلی در تکامل انسان دانست و خاطر نشان کرد: توجه بیشتر به جایگاه وظرفیت های آموزش وپرورش در تربیت دینی فرزندان و اهمیت دوچندان نماز در مدارس، می تواند بنیه اعتقادی نسل آینده را تقویت و استحکام ببخشد.

پویا فر به گرامیداشت هفته معلم اشاره کرد و بیان داشت: گرامیداشت جایگاه و شأن معلم نباید به یک هفته و یا یک روز خاص محدود شود بلکه حفظ این شأن و حرمت باید در همه لحظات و امورات یک جامعه جاری و ساری باشد.

فرماندار بندرعباس از برنامه ریزی های متعدد در راستای تجلیل از فرهنگیان و جشن هفته معلم خبر داد و گفت: معلمان نمونه شهرستان بندرعباس در حوزه های آموزشی و پرورشی که بر اساس شیوه نامه انتخاب معلم، توانستند بیشترین امتیاز رابدست آوردند، تجلیل خواهند شد.