بررسی«نظریه کلامی رسانه» در شماره جدید «مطالعات رسانه و امت»

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره مجله علمی- تخصصی «مطالعات رسانه و امت» با مدیر مسئولی حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی و سردبیری دکتر محمد جعفر محمدزاده چاپ و منتشر شد.
این مجله علمی_تخصصی در شماره جدید خود به موضوعاتی همچون؛ «نظریه کلامي رسانه، ویژگیها و اصول رسانه دینی و غیردینی (مبتنی بر تربیت اسلامی و تعامل با رسانه)، جهانی شدن رسانه و تحقق امت واحده اسلامی (نگاهی به فرصتها و تهدیدهای پیش روی جهان اسلام در فرایند جهانی شدن رسانهها)، آداب گفتوگو و جدال احسن در اسلام (با تکیه بر مناظرهای شبکههای تلویزیونی ماهوارهای)، نظام رسانهای غرب و اشاعه مصرفگرایی فرهنگی در فرایند پوششزداییِ امت اسلامی، بررسي فرصتها و تهديدهاي ناشي از كاربست فنّاوري اطلاعات در سبک زندگی ديني دانشجويان (مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان)، و معرفی مجله تقریبی دوماهنامه تبيان» پرداخته است.
محورهای مقالات این شماره از مجله «مطالعات رسانه و امت» عبارتند از: «نقش رسانه در تحقق امت واحده اسلامی»، «فقه رسانه»، «نقش شبکه های اجتماعی در همزیستی مسالمت آمیز»، «صلح و رسانه»، «ویژگی های رسانه تاثیر گذار منطبق بر آموزه های دینی» و «نقش رسانه های آزاد اسلامی در شکستن انحصار رسانه ای و جنگ نرم».
براین اساس به اطلاع پژوهشگران رسانه میرساند با توجه به اینکه در شماره سوم این مجله موضوع «صلح و رسانه در جهان اسلام» مورد تاکید می باشد، لذا از دریافت و چاپ مقالات در این زمینه بطور ویژه استقبال میگردد.
علاقمندان برای ارائه مقالات خود به پایگاه اینترنتی: http://resanevaomat.mazaheb.ac.ir/ مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است مجله «مطالعات رسانه و امت» به مدیر مسئولی حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی رییس دانشگاه مذاهب اسلامی و سردبیری دکتر محمد جعفر محمدزاده منتشر می شود.
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