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۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

توضیح نماینده ارومیه در مورد اتفاقات دیدار تراکتورسازی - پاختاکور

توضیح نماینده ارومیه در مورد اتفاقات دیدار تراکتورسازی - پاختاکور

نماینده مردم ارومیه در مجلس شایعاتی مبنی بر اخراج وی از ورزشگاه یادگار امام در جریان مسابقه تراکتورسازی تبریز و پاختاکور ازبکستان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی پور  با رد شایعه هایی مبنی بر اخراج وی توسط نیروهای امنیتی از ورزشگاه یادگار امام در بازی تراکتورسازی ایران و پاختاکور ازبکستان در تبریز، گفت: من به همراه آقایان محمد حسین فرهنگی و محمد اسماعیل سعیدی نمایندگان مردم تبریز در این ورزشگاه و در بین جمعیت حضور داشتیم که مورد استقبال جمعیت چند هزار نفری از مردم قرار گرفتیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به جهت همین استقبال، جمعیت به سمت ما آمده و در پی انداختن عکس های یادگاری بودند که ماموران امنیتی برای تامین امنیت و حفاظت از ما،  پیشنهاد دادند که درصورت تمایل از درب پایین از استادیوم خارج شویم؛ البته این حواشی در حالی اتفاق افتاد که ما توانستیم نیمه اول بازی را تماشا کنیم و در زمان بین دو نیمه از ورزشگاه خارج شدیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم، تصریح کرد: بدین ترتیب مسیر ۳ دقیقه ای برای خروج از استادیوم ۴۵ دقیقه طول کشید چراکه مجبور بودیم از راه دیگری از استادیوم خارج شویم.

وی تاکید کرد: هیچ موضوعی مبنی بر اخراج من از استادیوم ورزشی یادگار امام مطرح نبوده است و همه این حواشی در پی اظهار لطف هواداران به بنده و نمایندگان تبریز صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این خبری مبنی بر اخراج قاضی پور نماینده مردم ارومیه توسط نیروهای امنیتی از ورزشگاه یادگار امام مطرح شده بود.

کد مطلب 3593828

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