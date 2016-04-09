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۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

رئیس کارگروه روانشناسی به مهر خبرداد؛

کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد/ ارائه برنامه سه رشته مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد/ ارائه برنامه سه رشته مشاوره

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: برنامه کارشناسی ارشد «روانشناسی دین» تصویب شده و به زودی جهت پذیرش دانشجو به وزارت علوم ابلاغ می شود.

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشته کارشناسی ارشد «روانشناسی دین» در کارگروه روانشناسی نهایی شده و به تصویب شورای تحول و ارتقای علوم انسانی رسیده است. این رشته از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: رشته‌های کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، مشاوره خانواده و مشاوره شغلی درآینده نزدیک برای تصویب به شورای تحول علوم انسانی ارسال می شود تا برنامه‌ های جدید به دانشگاه ها ابلاغ شود.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: برنامه رشته کارشناسی ارشد «روانشناسی مثبت» نیز در دستور کارهفته جاری کارگروه روانشناسی قرار دارد که اگر مراحل آن طی شود برای تصویب به شورای تحول ارسال می شود.

وی ادامه داد: برنامه دکتری «روانشناسی صنعتی سازمانی» تصویب شده و برنامه کارشناسی ارشد «روانشناسی صنعتی سازمانی» نیز به زودی آماده شده و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

کد مطلب 3593833
زهرا سیفی

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