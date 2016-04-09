  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران خبر داد:

دستگیری ۴۶۳ متخلف زیست محیطی طی سال ۹۴ در استان تهران

دستگیری ۴۶۳ متخلف زیست محیطی طی سال ۹۴ در استان تهران

محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در گشت و كنترل و پایش در سطح استان طی سال ۹۴ با ۳۸۰ مورد تخلفات زیست محیطی برخورد و ۴۶۳ متخلف را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در گشت و كنترل و پایش در سطح استان طی سال ۹۴ با ۳۸۰ مورد تخلفات زیست محیطی برخورد و ۴۶۳ متخلف را دستگیر و با تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

نقی میرزاكریمی با اعلام این خبر گفت: صید غیر مجاز آبزیان، شكار غیر مجاز، زنده گیری غیر مجاز حیات وحش، شروع به شكار و صید، نگهداری و خرید وفروش حیات وحش زنده وغیر زنده، آلودگیهای محیط زیست، تخریب، تعلیف غیر مجاز دام در مناطق چهارگانه از موارد تخلفات صورت گرفته است.

وی افزود : همچنین در این راستا ۵۲ قبضه سلاح شكاری مجاز و ۲۰ قبضه سلاح غیر مجاز شكاری و جنگی بهمراه انواع ادوات شكار و صید كشف وضبط شده است.

میرزاكریمی ضمن اعلام تشدید گشت و كنترل و پایشهای  یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در سال جدید از مردم خواست تخلفات زیست محیطی در سطح استان تهران را به شماره تلفن ۱۵۴۰ و یا ۳-۷۷۳۵۵۷۸۱  اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گزارش دهند.

کد مطلب 3593879
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها