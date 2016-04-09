دستگیری ۴۶۳ متخلف زیست محیطی طی سال ۹۴ در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در گشت و كنترل و پایش در سطح استان طی سال ۹۴ با ۳۸۰ مورد تخلفات زیست محیطی برخورد و ۴۶۳ متخلف را دستگیر و با تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

نقی میرزاكریمی با اعلام این خبر گفت: صید غیر مجاز آبزیان، شكار غیر مجاز، زنده گیری غیر مجاز حیات وحش، شروع به شكار و صید، نگهداری و خرید وفروش حیات وحش زنده وغیر زنده، آلودگیهای محیط زیست، تخریب، تعلیف غیر مجاز دام در مناطق چهارگانه از موارد تخلفات صورت گرفته است.

وی افزود : همچنین در این راستا ۵۲ قبضه سلاح شكاری مجاز و ۲۰ قبضه سلاح غیر مجاز شكاری و جنگی بهمراه انواع ادوات شكار و صید كشف وضبط شده است.

میرزاكریمی ضمن اعلام تشدید گشت و كنترل و پایشهای یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در سال جدید از مردم خواست تخلفات زیست محیطی در سطح استان تهران را به شماره تلفن ۱۵۴۰ و یا ۳-۷۷۳۵۵۷۸۱ اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گزارش دهند.