حجت الاسلام محمدعلی سلم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علاقمندان به شرکت در این مراسم معنوی از امروز ۲۲ فروردین ماه جاری می توانند با مراجعه حضوری به مساجد منطقه خود یا به صورت اینترنتی در این مراسم شرکت کنند.

وی با اشاره به برگزاری اعتکاف رجبیه در ۱۶ مسجد شهر بیرجند، بیان کرد: امسال نیز همانند سنوات گذشته مسجد امام حسین(ع) و مسجد توحید برای مراسم اعتکاف برادران در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: مراسم معنوی اعتکاف برای خواهران نیز در مسجد الغدیر معصومیه، مسجد امام حسن عسکری، مسجد صدیقه طاهره، امام حسین(ع) جوادیه، جوادالائمه، مسجد مرتضوی، مسجد امام صادق(ع)، باقر العلوم، سیدالشهدا، مسجد محمد رسوال الله و مسجد حضرت ابوالفضل برگزار می شود.

سلم آبادی بیان داشت: علاوه بر این مساجد همانند سنوات گذشته برای دانشگاه ها و مراکز نظامی نیز در خود این مراکز مراسم اعتکاف برگزار می شود.

شرکت ۱۲۹۴۹ نفر در مراسم اعتکاف رجبیه سال قبل

به گفته وی ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف در خراسان جنوبی از امروز آغاز و تا دوم اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، هزینه شرکت در این مراسم را ۳۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: خیرانی برای تامین بخشی از هزینه های ثبت نام جذب شود، مبلغ کمتری از ثبت نام کنندگان دریافت خواهد شد.

سلم آبادی با بیان اینکه سال گذشته این مراسم در ۲۳۲ مسجد سطح استان برگزار شد، افزود: پیش بینی می شود امسال این تعداد افزایش پیدا کند.

وی از شرکت ۱۲ هزار و ۹۴۹ نفر در مراسم اعتکاف رجبیه سال قبل خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۷۸ نفر زن و دو هزار و ۸۶۲ نفر نیز مرد بودند.

رئیس ستاد اعتکاف خراسان جنوبی با اشاره به فضلیت های ماه رجب اظهار کرد: طبق فرموده پیامبر اکرم (ص) ماه رجب ماه خداست و هر کس یک روز را در این ماه روزه بگیرد عذاب الهی از او برداشته و درهای جهنم بر روی او بسته می‌شود.